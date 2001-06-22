Раздел: Авто
К учебным автомобилям в Украине предъявили новые требования
Начал действовать новый стандарт.
В Украине автомобили для обучения управлению приравняли к специализированным транспортным средствам – с 15 июня вступил в силу ГСТУ 3849: 2018 "Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи и специальные сигналы оперативных, специализированных и специальных транспортных средств. Общие требования" (стандарт), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, это произошло в соответствии с приказом Государственного предприятия "Научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" от 22 марта 2018 года № 81 "О принятии и отмене национальных нормативных документов".
"Этим стандартом учебные транспортные средства, используемые для обучения управлению, отнесены к категории специализированных транспортных средств.
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В стандарте приведены цветографические схемы, опознавательные знаки и надписи, наносимые на такие транспортные средства", – говорится в сообщении.
В Украине автомобили для обучения управлению приравняли к специализированным транспортным средствам – с 15 июня вступил в силу ГСТУ 3849: 2018 "Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи и специальные сигналы оперативных, специализированных и специальных транспортных средств. Общие требования" (стандарт), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, это произошло в соответствии с приказом Государственного предприятия "Научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" от 22 марта 2018 года № 81 "О принятии и отмене национальных нормативных документов".
"Этим стандартом учебные транспортные средства, используемые для обучения управлению, отнесены к категории специализированных транспортных средств.
Читайте также: Украинское правительство взяло курс на сужение дорог
В стандарте приведены цветографические схемы, опознавательные знаки и надписи, наносимые на такие транспортные средства", – говорится в сообщении.
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