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Раздел: Авто  
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К учебным автомобилям в Украине предъявили новые требования

К учебным автомобилям в Украине предъявили новые требования Начал действовать новый стандарт.

В Украине автомобили для обучения управлению приравняли к специализированным транспортным средствам – с 15 июня вступил в силу ГСТУ 3849: 2018 "Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи и специальные сигналы оперативных, специализированных и специальных транспортных средств. Общие требования" (стандарт), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, это произошло в соответствии с приказом Государственного предприятия "Научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" от 22 марта 2018 года № 81 "О принятии и отмене национальных нормативных документов".

"Этим стандартом учебные транспортные средства, используемые для обучения управлению, отнесены к категории специализированных транспортных средств.

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В стандарте приведены цветографические схемы, опознавательные знаки и надписи, наносимые на такие транспортные средства", – говорится в сообщении.
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 Теги: учебные авто, требования

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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