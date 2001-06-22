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Раздел: Авто  
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Mazda начала продажи нового поколения Familia Van‍

Mazda начала продажи нового поколения Familia Van‍ Автомобиль напоминает Toyota Probox.

Компания Mazda вывела на домашний рынок новое поколение культового для японцев универсала Mazda Familia Van. Машина давно ценится японцами за вместительность, практичность и комфорт эксплуатации для большой семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Внешность новинки, по сравнению с предыдущей генерацией, изменилась незначительно: немного доработаны бампера, несколько иная радиаторная решетка и пересмотренный дизайн капота, ставшего чуть более рельефным. В целом автомобиль стал сильно похож на соплатформенную модель от другого японского автопроизводителя – Toyota Probox.

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Подкапотное пространство новой Mazda Familia Van занимает 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, работающий в паре с бесступенчатым вариатором. В линейке комплектаций опционально доступны передний и полный привод.
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 Теги: Mazda, Familia Van‍

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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