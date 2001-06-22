Раздел: Авто
Peugeot 5008 обзавелся необычной опцией
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008.
За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов.
Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места. Велосипед имеет алюминиевую раму.
Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.
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В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов.
Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места. Велосипед имеет алюминиевую раму.
Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.
Читайте также: Peugeot 5008 GT официально появился в Украине
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
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