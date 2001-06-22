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Раздел: Авто  
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BMW показала базовую комплектацию и цены на 8-Series

BMW показала базовую комплектацию и цены на 8-SeriesПрезентация новой BMW 8-Series состоялась меньше недели назад, однако тогда производитель только показал фотографии автомобиля с М-пакетом.

Теперь на бельгийском сайте компании появилась возможность сконфигурировать модель под себя, рассчитать платежи по кредиту, а также зарезервировать покупку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Сейчас на сайте можно выбрать версию с дизельным или бензиновым мотором. Минимальная цена модели составит 102 тысячи евро.

Базовая версия модели оснащается полным приводом, адаптивными светодиодными фарами, бесключевым доступом, удержанием полосы, обогревом передних кресел, индукционной зарядкой для гаджетов и системой экстренного оповещения eCall.

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Заказы на модель уже принимаются, однако первые автомобили покупатели получат только в ноябре.
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Сегодня, 11:15 » Автор: Алена Шимко
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