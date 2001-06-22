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Раздел: Авто  
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Mercedes показала новые фото электрического кроссовера EQC

Mercedes показала новые фото электрического кроссовера EQCMercedes опубликовал фотографии прототипа новой модели – электрического кроссовера EQC.

На снимках показан автомобиль в камуфляже, проходящий испытания в Испании в условиях жары, пишет Хроника.инфо со ссылкой на CardiaGram.

Кроссовер тестируют при температуре +50 градусов Цельсия. Инженеры хотят проверить, как в этих условиях поведет себя батарея, а также насколько эффективна система охлаждения силовой установки и климат-контроль в экстремальных условиях.

До этого «Мерседес» проводил испытания электромобиля на севере Швеции при температуре -35 градусов Цельсия. Инженеры проверяли запуск силовой установки при холодных батареях, работу зарядных кабелей, а также систем предварительного прогрева салона и рекуперации энергии.

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Как ожидается, в серийное производство Mercedes EQC будет запущен в 2019 году. Новинка будет оснащаться аккумуляторами емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проехать без подзарядки около 480 километров, что сопоставимо с показателем Tesla Model X.
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Сегодня, 13:15 » Автор: Алена Шимко
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