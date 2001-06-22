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Раздел: Авто  
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На рынке появилась вышла самая дорогая модель Toyota

На рынке появилась вышла самая дорогая модель Toyota В Японии начались продажи нового поколения представительского седана Toyota Century – его с стоимость стартует от 19 млн 600 тысяч иен.

Это старейшая модель компании (выпускается с 1967 года); она считается самой роскошной и дорогой в ее линейке. На таких машинах ездит высшее японское руководство, а также императорская семья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Представленный осенью прошлого года в рамках мотор-шоу в Токио, обновленный Century оснащен гибридной силовой установкой.

Она состоит из 5-литрового «атмосферника» V8 и электромотора на 165 кВт – их суммарная отдача достигает 431 л.с.
Седан оборудован четырьмя раздельными креслами, отделанными 100-процентной шерстью. Они оборудованы регулируемыми электрическим приводом, подставками для ног и функцией массажа.

Для задних пассажиров предусмотрен 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 20 динамиками и 7-дюймовая сенсорная панель для управления различными функциями.

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Кроме того, Toyota Century получила систему активного шумоподавления и уникальные покрышки.
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Сегодня, 16:19 » Автор: Алена Шимко
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