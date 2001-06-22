Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno

В сети опубликовали первые изображения бюджетного хэтчбека компании Toyota, созданного на базе Suzuki Baleno.



Еще в марте 2018 года Toyota завила, что будет выпускать две новые модели кроссоверов на базе Suzuki Vitara Brezza и Suzuki Baleno специально для Индии. Производство автомобилей будет налажено на индийском заводе Maruti Suzuki, пишет



Если первые изображения Suzuki Vitara Brezza появились еще в начале весны, то увидеть Suzuki Baleno мы смогли только сейчас.



Этот бюджетный кроссовер оснастили 1,2-литровым турбированным двигателем с мощностью в 90 лошадиных сил. Для экономии производители предусмотрели еще и дизельную установку.



Читайте также: Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа



В автомобиле присутствуют две подушки безопасности, мультимедийная система, кондиционер на ручном управлении и система помощи водителю. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Еще в марте 2018 года Toyota завила, что будет выпускать две новые модели кроссоверов на базе Suzuki Vitara Brezza и Suzuki Baleno специально для Индии. Производство автомобилей будет налажено на индийском заводе Maruti Suzuki, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог Если первые изображения Suzuki Vitara Brezza появились еще в начале весны, то увидеть Suzuki Baleno мы смогли только сейчас.Этот бюджетный кроссовер оснастили 1,2-литровым турбированным двигателем с мощностью в 90 лошадиных сил. Для экономии производители предусмотрели еще и дизельную установку.В автомобиле присутствуют две подушки безопасности, мультимедийная система, кондиционер на ручном управлении и система помощи водителю.