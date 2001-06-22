» » Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno
Раздел: Авто  
0

Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki Baleno

Так будет выглядеть хэтчбек Toyota на базе Suzuki BalenoВ сети опубликовали первые изображения бюджетного хэтчбека компании Toyota, созданного на базе Suzuki Baleno.

Еще в марте 2018 года Toyota завила, что будет выпускать две новые модели кроссоверов на базе Suzuki Vitara Brezza и Suzuki Baleno специально для Индии. Производство автомобилей будет налажено на индийском заводе Maruti Suzuki, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Если первые изображения Suzuki Vitara Brezza появились еще в начале весны, то увидеть Suzuki Baleno мы смогли только сейчас.

Этот бюджетный кроссовер оснастили 1,2-литровым турбированным двигателем с мощностью в 90 лошадиных сил. Для экономии производители предусмотрели еще и дизельную установку.

Читайте также: Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа

В автомобиле присутствуют две подушки безопасности, мультимедийная система, кондиционер на ручном управлении и система помощи водителю.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:47 » Автор: Алена Шимко
     446
     0

Похожие новости по теме

Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа Suzuki показала новый Baleno RS без камуфляжа

Baleno RS укомплектован трехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 101 лошадиная сила.

Suzuki представил новый кроссовер Vitara Brezza Suzuki представил новый кроссовер Vitara Brezza

Производитель Suzuki разработал новую модель сегмента SUV под названием Vitara Brezza.

Состоялась премьера спорт-версии хэтчбека Baleno RS Состоялась премьера спорт-версии хэтчбека Baleno RS

В этом году Baleno должен появиться и в Европе.

Хэтчбек Suzuki Baleno появится на рынке в январе 2016 года Хэтчбек Suzuki Baleno появится на рынке в январе 2016 года

Мировая премьера хэтчбека состоялась в рамках Франкфуртского автосалона.

В Сети появились новые снимки хэтчбека Suzuki Baleno В Сети появились новые снимки хэтчбека Suzuki Baleno

Таким образом компания Suzuki решила подогреть интерес к новинке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх