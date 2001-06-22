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Раздел: Авто  
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Bentley Bentayga Sport Coupe покажут в будущем году

Bentley Bentayga Sport Coupe покажут в будущем годуНе известно даже толком, какое имя получит спорткупе.

Кто интересуется серьезно автомобильной тематикой знает, что современный тренд среди автомоделей различных автопроизводителей — это безусловно сегмент SUV.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Для популяризации продукции и укрепления позиции автокомпании на глобальном авторынке автоконцерн Volkswagen Group ведет разработку кроссовера Bentley Bentayga на универсальной платформе, которая стала основой для Audi Q8.

Именитые конкуренты уже давно вывели на авторынок стильные со спортивным уклоном автомодели. Bentley Bentayga ожидается в следующем 2019 году.
Достоверной информации по обсуждаемой автоновинке пока что ничтожно мало. Ходят версии названий: Bentayga Sport Coupe, Bentayga Sport, а также Bentayga Speed.

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Вероятно, силовые характеристики обсуждаемой автомодели будут если не ощутимо выше, то по крайней мере не ниже теперешних.
В актуальном исполнении Bentley Bentayga оснащается шестилитровым мотором на 608 л.с.
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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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