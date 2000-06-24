Раздел: Авто
Кроссовер Baojun 530 будут выпускать под другим брендом
В Индии будут производить модель, которой нет ни в одной из стран.
Производство кроссовера Baojun наладят в Индии под маркой MG. Ожидается, что в этой стране выпуск «паркетника» стартует в следующем году.
Принадлежащий китайскому концерну SAIC бренд MG готовится выйти на индийский рынок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
ще в 2017-м для MG выкупили у General Motors завод, расположенный в городе Халол. Предполагалось, что первым на конвейер индийского предприятия встанет кроссовер. Эта информация подтвердилась: испытания «паркетника» уже начались, фото закамуфлированной машины опубликовало местное издание Autocar.
По данным портала, в Индии будут производить модель, которой нет ни в одной из стран, где сегодня представлена марка MG. Впрочем, совсем новым SUV назвать нельзя – индийцам предложат перелицованный Baojun 530 (этот кросс пока продают только в Китае). Кстати, марка Baojun – это совместный проект General Motors и SAIC.
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Ожидается, что точной копией 530-го кроссовер MG не будет: дизайн модели изменят в фирменном стиле марки. Мотор тоже окажется иным. Так, если в Китае «паркетник» продают с бензиновыми «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.) и «атмосферником» 1.8 (137 л.с.), знакомыми по другим моделям Baojun, то в Индии модель MG может получить фиатовский дизель 2.0. Другие подробности о кроссе пока не раскрываются, известно лишь, что его официальная премьера намечена на 2019 год.
Производство кроссовера Baojun наладят в Индии под маркой MG. Ожидается, что в этой стране выпуск «паркетника» стартует в следующем году.
Принадлежащий китайскому концерну SAIC бренд MG готовится выйти на индийский рынок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
ще в 2017-м для MG выкупили у General Motors завод, расположенный в городе Халол. Предполагалось, что первым на конвейер индийского предприятия встанет кроссовер. Эта информация подтвердилась: испытания «паркетника» уже начались, фото закамуфлированной машины опубликовало местное издание Autocar.
По данным портала, в Индии будут производить модель, которой нет ни в одной из стран, где сегодня представлена марка MG. Впрочем, совсем новым SUV назвать нельзя – индийцам предложат перелицованный Baojun 530 (этот кросс пока продают только в Китае). Кстати, марка Baojun – это совместный проект General Motors и SAIC.
Читайте также: Xiaomi будет выпускать игровые смартфоны под новым брендом
Ожидается, что точной копией 530-го кроссовер MG не будет: дизайн модели изменят в фирменном стиле марки. Мотор тоже окажется иным. Так, если в Китае «паркетник» продают с бензиновыми «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.) и «атмосферником» 1.8 (137 л.с.), знакомыми по другим моделям Baojun, то в Индии модель MG может получить фиатовский дизель 2.0. Другие подробности о кроссе пока не раскрываются, известно лишь, что его официальная премьера намечена на 2019 год.
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