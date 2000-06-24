Раздел: Авто
Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer
Кроссовер получил внешность в стиле нового Camaro и три различных версии.
Компания Chevrolet представила свой новый пятиместный кроссовер Blazer. Новинка будет предложена в трех версиях - базовой, Premier и RS, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Автомобиль имеет внешность в стиле нового Camaro. Он получил большую решетку радиатора, а также светодиодную оптику, широкие колесные арки и спойлер.
Салон автомобиля укомплектован 8-дюймовым цветным дисплеем, мультимедийной системой Chevrolet Infotainment 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Водителю будет доступен широкий спектр функций, среди которых адаптивный круиз-контроль, функция обнаружения пешеходов, системы предотвращения столкновений, камера заднего вида, а также система удержания в полосе движения.
Базовую версию новинки укомплектовали четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 литров и мощностью 193 лошадиные силы. При этом топовые версии получат 3,6-литровый агрегат V6 с отдачей 306 л.с.
Читайте также: Mazda начала продажи нового поколения Familia Van
Автомобиль также оснащен системой переднего привода. Двигатели будут работать в паре с 9-ступенчатой коробкой передач.
Компания Chevrolet представила свой новый пятиместный кроссовер Blazer. Новинка будет предложена в трех версиях - базовой, Premier и RS, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Автомобиль имеет внешность в стиле нового Camaro. Он получил большую решетку радиатора, а также светодиодную оптику, широкие колесные арки и спойлер.
Салон автомобиля укомплектован 8-дюймовым цветным дисплеем, мультимедийной системой Chevrolet Infotainment 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Водителю будет доступен широкий спектр функций, среди которых адаптивный круиз-контроль, функция обнаружения пешеходов, системы предотвращения столкновений, камера заднего вида, а также система удержания в полосе движения.
Базовую версию новинки укомплектовали четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 литров и мощностью 193 лошадиные силы. При этом топовые версии получат 3,6-литровый агрегат V6 с отдачей 306 л.с.
Читайте также: Mazda начала продажи нового поколения Familia Van
Автомобиль также оснащен системой переднего привода. Двигатели будут работать в паре с 9-ступенчатой коробкой передач.
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