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Раздел: Авто  
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Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer

Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer Кроссовер получил внешность в стиле нового Camaro и три различных версии.

Компания Chevrolet представила свой новый пятиместный кроссовер Blazer. Новинка будет предложена в трех версиях - базовой, Premier и RS, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Автомобиль имеет внешность в стиле нового Camaro. Он получил большую решетку радиатора, а также светодиодную оптику, широкие колесные арки и спойлер.

Салон автомобиля укомплектован 8-дюймовым цветным дисплеем, мультимедийной системой Chevrolet Infotainment 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Водителю будет доступен широкий спектр функций, среди которых адаптивный круиз-контроль, функция обнаружения пешеходов, системы предотвращения столкновений, камера заднего вида, а также система удержания в полосе движения.

Базовую версию новинки укомплектовали четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 литров и мощностью 193 лошадиные силы. При этом топовые версии получат 3,6-литровый агрегат V6 с отдачей 306 л.с.

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Автомобиль также оснащен системой переднего привода. Двигатели будут работать в паре с 9-ступенчатой ​​коробкой передач.

Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer
Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer
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 Теги: Chevrolet Blazer, премьера

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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