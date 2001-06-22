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BMW M4 получил уникальную модификацию от Hoffy Automobile
Автомобиль отличается широким аэродинамическим обвесом.
Американское ателье Hoffy Automobile представило составленную модификацию BMW M4 под названием Mamba GT3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль анонсировали еще три года назад, но тогда компания показала лишь рендеры. Сейчас же представлена реальная машина, которая, вероятно, является самой хардкорной вариацией баварского купе.
От обычной машины Mamba GT3 отличается широким аэродинамическим обвесом, выполненным в стилистике гоночных машин серии DTM и класса GTE. Большинство кузовных панелей купе выполнено из пластика, армированного карбоном.
Специалисты Hoffy Automobile установили на «Мамбу» новые бамперы, боковые юбки, задний диффузор, антикрыло, гоночную светотехнику, задние фонари на органических светодиодах, боковые зеркала из углепластика и 21-дюймовые колесные диски. Салон обшили алькантарой, установили гоночные сиденья и сделанную на заказ аудиосистему.
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Мощность трехлитровой рядной «турбошестерки» тюнеры увеличили до 750 лошадиных сил. Это на 250 сил больше, чем у самой мощной модификации M4 — лимитированной GTS. Также на Mamba GT3 установили модифицированную роботизированную коробку передач, новую подвеску и гоночную выпускную систему Eisenmann GT Pro Race.
Американское ателье Hoffy Automobile представило составленную модификацию BMW M4 под названием Mamba GT3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль анонсировали еще три года назад, но тогда компания показала лишь рендеры. Сейчас же представлена реальная машина, которая, вероятно, является самой хардкорной вариацией баварского купе.
От обычной машины Mamba GT3 отличается широким аэродинамическим обвесом, выполненным в стилистике гоночных машин серии DTM и класса GTE. Большинство кузовных панелей купе выполнено из пластика, армированного карбоном.
Специалисты Hoffy Automobile установили на «Мамбу» новые бамперы, боковые юбки, задний диффузор, антикрыло, гоночную светотехнику, задние фонари на органических светодиодах, боковые зеркала из углепластика и 21-дюймовые колесные диски. Салон обшили алькантарой, установили гоночные сиденья и сделанную на заказ аудиосистему.
Читайте также: Состоялась официальная презентация кроссовера Chevrolet Blazer
Мощность трехлитровой рядной «турбошестерки» тюнеры увеличили до 750 лошадиных сил. Это на 250 сил больше, чем у самой мощной модификации M4 — лимитированной GTS. Также на Mamba GT3 установили модифицированную роботизированную коробку передач, новую подвеску и гоночную выпускную систему Eisenmann GT Pro Race.
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