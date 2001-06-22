Раздел: Авто
В Ирландии запретят все автомобили, кроме электрических
Страна собирается стать одной из самых чистых в мире.
Правительство Ирландии накануне сделало заявление, что на территории их страны будет вводиться запрет на эксплуатацию легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Ирландия официально заявила о намерении стать одной из самых чистых стран в мире. Для этого будет вводиться полный запрет на эксплуатацию автомобилей с ДВС. Причем этот запрет будет касаться как бензиновых, так и дизельных автомобилей. Кроме электрического и возможно водородного транспорта можно будет использовать только велосипеды и подобные ТС.
Об этом было сделано официальное заявление ирландским правительством. Однако сам запрет будет приведен в действие еще не скоро, но уже первые шаги к улучшению экологического состояния страны начнут делать в ближайшее время. Причем в правительстве уверены, что отказ от ДВС поможет им вывести страну в лидеры по чистоте воздуха и окружающей среды.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в интервью зарубежным СМИ заявил, что действие нового запрета серьезно отразится на привычном порядке жизни в стране и будет возможным только в случае активной поддержки со стороны жителей Ирландии.
Это уже не первое заявление в Ирландии подобного типа. Ранее сообщалось о полном запрете бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Однако сейчас появляется информация о намерении ускорить данный процесс, и завершить его уже к 2030 году.
Каким образом правительство намеревается запретить обычные моторы, и какие будут вводиться льготы для людей, вынужденных продавать свои автомобили и покупать электрокары. Кроме льгот, правительству придется задуматься о развитии инфраструктуры для большого количества электрокаров.
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В связи с чем должны быть построены зарядные станции в достаточном количестве, а также местные электростанции должны будут обеспечить высокую пиковую мощность, для резко возросшего потребления электричества.
Правительство Ирландии накануне сделало заявление, что на территории их страны будет вводиться запрет на эксплуатацию легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Ирландия официально заявила о намерении стать одной из самых чистых стран в мире. Для этого будет вводиться полный запрет на эксплуатацию автомобилей с ДВС. Причем этот запрет будет касаться как бензиновых, так и дизельных автомобилей. Кроме электрического и возможно водородного транспорта можно будет использовать только велосипеды и подобные ТС.
Об этом было сделано официальное заявление ирландским правительством. Однако сам запрет будет приведен в действие еще не скоро, но уже первые шаги к улучшению экологического состояния страны начнут делать в ближайшее время. Причем в правительстве уверены, что отказ от ДВС поможет им вывести страну в лидеры по чистоте воздуха и окружающей среды.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в интервью зарубежным СМИ заявил, что действие нового запрета серьезно отразится на привычном порядке жизни в стране и будет возможным только в случае активной поддержки со стороны жителей Ирландии.
Это уже не первое заявление в Ирландии подобного типа. Ранее сообщалось о полном запрете бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Однако сейчас появляется информация о намерении ускорить данный процесс, и завершить его уже к 2030 году.
Каким образом правительство намеревается запретить обычные моторы, и какие будут вводиться льготы для людей, вынужденных продавать свои автомобили и покупать электрокары. Кроме льгот, правительству придется задуматься о развитии инфраструктуры для большого количества электрокаров.
Читайте также: BMW M4 получил уникальную модификацию от Hoffy Automobile
В связи с чем должны быть построены зарядные станции в достаточном количестве, а также местные электростанции должны будут обеспечить высокую пиковую мощность, для резко возросшего потребления электричества.
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