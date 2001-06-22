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Раздел: Авто  
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В Ирландии запретят все автомобили, кроме электрических

В Ирландии запретят все автомобили, кроме электрических Страна собирается стать одной из самых чистых в мире.

Правительство Ирландии накануне сделало заявление, что на территории их страны будет вводиться запрет на эксплуатацию легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream

Ирландия официально заявила о намерении стать одной из самых чистых стран в мире. Для этого будет вводиться полный запрет на эксплуатацию автомобилей с ДВС. Причем этот запрет будет касаться как бензиновых, так и дизельных автомобилей. Кроме электрического и возможно водородного транспорта можно будет использовать только велосипеды и подобные ТС.

Об этом было сделано официальное заявление ирландским правительством. Однако сам запрет будет приведен в действие еще не скоро, но уже первые шаги к улучшению экологического состояния страны начнут делать в ближайшее время. Причем в правительстве уверены, что отказ от ДВС поможет им вывести страну в лидеры по чистоте воздуха и окружающей среды.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в интервью зарубежным СМИ заявил, что действие нового запрета серьезно отразится на привычном порядке жизни в стране и будет возможным только в случае активной поддержки со стороны жителей Ирландии.

Это уже не первое заявление в Ирландии подобного типа. Ранее сообщалось о полном запрете бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Однако сейчас появляется информация о намерении ускорить данный процесс, и завершить его уже к 2030 году.

Каким образом правительство намеревается запретить обычные моторы, и какие будут вводиться льготы для людей, вынужденных продавать свои автомобили и покупать электрокары. Кроме льгот, правительству придется задуматься о развитии инфраструктуры для большого количества электрокаров.

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В связи с чем должны быть построены зарядные станции в достаточном количестве, а также местные электростанции должны будут обеспечить высокую пиковую мощность, для резко возросшего потребления электричества.
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 Теги: Ирландия, ДВС, запрет

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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