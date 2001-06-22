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В Ирландии запретят все автомобили, кроме электрических

В Ирландии запретят все автомобили, кроме электрических

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В Германии хотят запретить бензиновые и дизельные автомобили Ангела Меркель заявила о необходимости запрета в стране машин с традиционными ДВС.