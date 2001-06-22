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Названы лучшие модели авто для студентов

Названы лучшие модели авто для студентов Эксперты составили рейтинг из пяти машин.

Студенты в большинстве своем большими финансами не располагают, поэтому при покупке автомобиля они чаще обращают внимание на его доступность и практичность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первым назван хэтчбэк Volkswagen Golf четвертой генерации, выпускавшийся до 2004 года. Несмотря на возраст, модель остается довольно надежной, а приобрести ее можно от 1 800 до 2 300 долларов. Салон порадует комфортностью, да и внешность машине вполне стильная. В движение ее приводит 1,4-литровый двигатель, генерирующий мощность 75 л.с.

Далее идет Nissan Almera 2000 года выпуска. Подойдет он больше для консерваторов, которые при этом не хотят ездить на банальном автомобиле. Модель представлена в кузове седан и хэтчбэк, двигатель чаще встречается бензиновый. Говоря о силовой установке – 1,5-1,8-литровые моторы Nissan QG. Автомобиль также отличается надежностью и неприхотливостью, с пробегом его можно купить до 2 350 долларов.

Самые непривередливые студенты могут присмотреться к Renault Logan первого поколения. Чаще всего такой автомобиль использовали в службе такси. Но все же для поиска стоит набраться терпения. Самый приемлемый вариант обойдется в 1 900 долларов.

Для студентов, которые располагают большим запасом финансов можно обратить внимание на Mazda 3. Стильный экземпляр 2005 года выпуска обойдется в 2 500 долларов, кузова – седан и пятидверный хэтчбэк. Автомобиль первого поколения в техническом плане претензий не вызовет, а вот на что стоит обратить внимание, так это на лакокрасочное покрытие.

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Последняя представленная в списке модель - LADA 2110. Конечно, она отстает от предыдущих вариантов во внешности и техсостоянии, но зато ее цена порадует – всего 790 долларов. Такая небольшая стоимость машины предполагает ряд трудностей, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Но и детали на нее найти не проблем, да и цена доступная. Так что Lada 2110 не плохой вариант оттачивания своего водительского мастерства.
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 Теги: студенты, машины, рейтинг

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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