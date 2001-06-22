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Раздел: Авто  
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Музей Mercedes-Benz продает рабочую копию модели 1886 года

Музей Mercedes-Benz продает рабочую копию модели 1886 года Этот Мерседес - самая первая запатентованная модель компании.

Речь идёт об самом первом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, который когда-либо был запатентован. Это настоящий раритет – подобное ТС существовало в далеком 1886 году! Цена автомобиля Motorwagen доступна только по запросу – но можно не сомневаться в том, что она будет не маленькой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Согласно официальной информации, музей Mercedes-Benz совместно с специальным подразделением All Time Stars, в настоящее время продает первый автомобиль, который был официально зарегистрирован в патентном ведомстве. Этот транспортное средство получило название Benz Patent Motorwagen.

Сообщается, что продаётся не оригинал, а его реплика, которая максимально близка к первоначальному автомобилю. По заверениям представителей немецкого автопроизводителя, автомобиль полностью исправен.

Хотим отметить, что Benz Patent Motorwagen является самым первым автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, который был официально запатентован 29 января 1886 года. Именно с этого транспортного средства и начинается история легендарного бренда Mercedes-Benz.

Как дань уважения этому «старичку», руководство немецкой компании поручило своим инженерам создать серию реплик патентного Motorwagen – создавались они в период с 2001 по 2002 год. Именно этот конкретный образец, который продается в настоящее время, был построен в 2002 году. Как уже упоминалось, автомобиль полностью функционален и имеет относительно малый пробег, поскольку реплики были в основном построены для музеев и других публичных экспонатов.

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Информация о транспортном средстве предоставляется только по запросу, но мы заметили три вещи, которые вам могут быть интересны: реплика автомодели имеет максимальную скорость в 16 км/ч, в качестве силовой установки выступает 1-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания, автомобиль получил кожаный салон.

Музей Mercedes-Benz продает рабочую копию модели 1886 года
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 Теги: Mercedes-Benz, музей

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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