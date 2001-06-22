В Саудовской Аравии женщинам разрешили сесть за руль автомобиля

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Представитель компании-автоимпортёра рассказал о том, что утилизационный сбор не будет взиматься с тех автомобилей, который попали в Украину до 1 сентября. Соответствующие разъяснения он получил в ГАИ. Стоит обратить внимание на то, что закона был принят в июле текущего года. Направлен он на то, чтобы реабилитировать тех