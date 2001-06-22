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Раздел: Авто  
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили сесть за руль автомобиля

В Саудовской Аравии женщинам разрешили сесть за руль автомобиляУказ, отменяющий этот запрет, вступил в силу 24 июня.

Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобиля после вступления в силу соответствующего разрешения короля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Отмечается, что на улицы с первых же минут выехали на своих транспортных средствах десятки женщин.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия была единственной страной, где женщины не могли водить автомобили.

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Указ, отменяющий этот запрет, вступил в силу 24 июня.
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 Теги: Саудовская Аравия, женщина за рулём

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Сегодня, 10:16 » Автор: Татьяна Ларина
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