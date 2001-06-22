Раздел: Авто
Новая Тoyota Camry получила важную миссию
Сейчас у Toyota в Европе уже есть семь гибридных моделей
На Старом Континенте после 14-летнего перерыва опять появится большой японский седан Toyota Camry. Он заменит Toyota Avensis, который почему-то у европейцев не пользуется популярностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
Полтора года назад на автосалоне в Детройте дебютировала Toyota Camry восьмого поколения, построенная на платформе TNGA. Ее-то и предложат в начале 2019 года жителям Европы, но только в немного переработанном виде. Европейская версия Camry, в частности, получит модернизированную подвеску, обновленное рулевое управление и доработанный салон.
Европейским покупателям предложат Camry только с гибридной силовой установкой. Она состоит из 2,5 л бензинового двигателя и гибридной электрической системы.
Сейчас у Toyota в Европе уже есть семь гибридных моделей, начиная от супермини Yaris и заканчивая кроссовером RAV4. Вообще же эта компания обещает в скором времени убрать с европейского рынка все модели с дизельным двигателем.
Читайте также: Новая Toyota Camry получила спортивный дизайн
Напомним, что первое поколение седана Toyota Camry появилось тридцать шесть лет назад. Сейчас это одна из самых популярных моделей в своем сегменте.
На Старом Континенте после 14-летнего перерыва опять появится большой японский седан Toyota Camry. Он заменит Toyota Avensis, который почему-то у европейцев не пользуется популярностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
Полтора года назад на автосалоне в Детройте дебютировала Toyota Camry восьмого поколения, построенная на платформе TNGA. Ее-то и предложат в начале 2019 года жителям Европы, но только в немного переработанном виде. Европейская версия Camry, в частности, получит модернизированную подвеску, обновленное рулевое управление и доработанный салон.
Европейским покупателям предложат Camry только с гибридной силовой установкой. Она состоит из 2,5 л бензинового двигателя и гибридной электрической системы.
Сейчас у Toyota в Европе уже есть семь гибридных моделей, начиная от супермини Yaris и заканчивая кроссовером RAV4. Вообще же эта компания обещает в скором времени убрать с европейского рынка все модели с дизельным двигателем.
Читайте также: Новая Toyota Camry получила спортивный дизайн
Напомним, что первое поколение седана Toyota Camry появилось тридцать шесть лет назад. Сейчас это одна из самых популярных моделей в своем сегменте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
617
0
Также советуем посмотреть
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
Оставьте свой комментарий