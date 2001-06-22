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Раздел: Авто  
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Новая Тoyota Camry получила важную миссию

Новая Тoyota Camry получила важную миссию Сейчас у Toyota в Европе уже есть семь гибридных моделей

На Старом Континенте после 14-летнего перерыва опять появится большой японский седан Toyota Camry. Он заменит Toyota Avensis, который почему-то у европейцев не пользуется популярностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

Полтора года назад на автосалоне в Детройте дебютировала Toyota Camry восьмого поколения, построенная на платформе TNGA. Ее-то и предложат в начале 2019 года жителям Европы, но только в немного переработанном виде. Европейская версия Camry, в частности, получит модернизированную подвеску, обновленное рулевое управление и доработанный салон.

Европейским покупателям предложат Camry только с гибридной силовой установкой. Она состоит из 2,5 л бензинового двигателя и гибридной электрической системы.

Сейчас у Toyota в Европе уже есть семь гибридных моделей, начиная от супермини Yaris и заканчивая кроссовером RAV4. Вообще же эта компания обещает в скором времени убрать с европейского рынка все модели с дизельным двигателем.

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Напомним, что первое поколение седана Toyota Camry появилось тридцать шесть лет назад. Сейчас это одна из самых популярных моделей в своем сегменте.
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 Теги: Тoyota Camry, автомобиль

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Сегодня, 12:06 » Автор: Татьяна Ларина
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