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Раздел: Авто  
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В Нидерландах будут поощрять велосипедистов

В Нидерландах будут поощрять велосипедистовМиллионы велосипедистов смогут иметь и другие вознаграждения.

Нидерландское правительство выступило с инициативой доплачивать работникам, которые, добираясь на работу, используют велосипеды.

Таким образом Нидерланды хотят побороть пробки на дорогах, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Наш день.

Одна из новаторских идей - компенсировать сотрудникам возможность ездить на работу на велосипеде и выплачивать по 19 евроцентов за километр на велосипеде из дома - и обратно.

Возможны и другие способы поощрения использования велосипедов с помощью финансовых вознаграждений, таких как субсидии на покупку велосипедов.

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В стране есть надлежащая инфраструктура с десятками тысяч велосипедных дорожек. И миллионы велосипедистов.
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 Теги: велосипедисты, поощрение, Нидерланды

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Сегодня, 13:35 » Автор: Ульяна Воликовская
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