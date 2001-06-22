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Раздел: Авто  
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В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей

В Черновцах прошел парад ретро-автомобилейСегодня, 24 июня, в Черновцах на Театральной площади проехались автомобили в стиле "ретро".

Событие приурочено ко Дню Конституции Украины, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Молодий буковинець.

В связи с этим событием движение транспорта перекрыли.

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В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
В Черновцах прошел парад ретро-автомобилейВ Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
В Черновцах прошел парад ретро-автомобилей
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 Теги: машины, ретро, парад

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Сегодня, 17:07 » Автор: Ульяна Воликовская
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