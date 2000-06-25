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Раздел: Авто  
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BMW X3 представят в улучшенной версии M40i

BMW X3 представят в улучшенной версии M40i Автомобиль будет иметь двигатель мощностью до 350 л.с.

Немецкий бренд BMW анонсировал выход новой версии кроссовера X3. Уже во второй половине года внедорожник начнут предлагать в модификации M40i, которая обойдется клиентам в 55 тысяч долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Представители BMW сообщили, что X3 M40i в первую очередь будет конкурировать с Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC 43. Под капотом новой модификации расположился двухлитровый битурбинный двигатель, который выдает до 350 л. с. В паре с силовой установкой будет работать восьмискоростной «автомат».

Во время тестов BMW X3 M40i, специалисты пришли к выводу, что управляемость кроссовера стала заметно лучше. Такого эффекта удалось добиться благодаря новым настройкам подвески.

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Специалисты немецкого бренда также обеспечили комфорт пассажиров, кроссовер X3 M40i имеет два экрана, модифицированную систему iDrive и ряд систем помощи водителю.
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 Теги: BMW X3, модификация

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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