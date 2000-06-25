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Раздел: Авто  
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Opel показал очертания неназванной новой модели

Opel показал очертания неназванной новой модели Что это за концепт, выяснится в конце 2018 года.

Во время Opel Tech Day, Марк Адамс, вице-президент Opel по дизайну, сказал, что бренд работает над созданием автомобилей с современным дизайном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Доказательством тому будет новый концепт, тизер которого Адамс показал на экране. Из-под покрывала видны стреловидные передние фары и шильдик Opel.

Причем напоминает это тот самый Opel GT Concept, от которого практически все были в восторге.

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Вполне вероятно, концепт будет представлен осенью на Парижском автосалоне, хотя нет гарантий, что Opel не пойдет по пути многих коллег, отказавшихся от участия в крупных автосалонах.
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 Теги: Opel, концепт, тизер

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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