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Porsche инвестировала средства в хорватского производителя авто

Porsche инвестировала средства в хорватского производителя авто Компания специализируется на электромобилях.

Компания Porsche приобрела миноритарный пакет акций - десять процентов - в технологической и автомобилестроительной компании Rimac Automobili, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Хорватская компания занимается разработкой и выпуском компонентов для электромобилей и изготавливает суперспорткары с электроприводом. На фоне активного развития электромобильности компания Porsche заинтересована в сотрудничестве с Rimac в области разработок.

В 2009 году основатель компании Матэ Римак (30 лет) в своем гараже начал работать над собственной версией спорткара с электроприводом. В марте 2018 года на автосалоне в Женеве Римак представил последнюю версию своего электромобиля «C Two». Двухместный спорткар развивает мощность почти 2000 л.с. и достигает максимальной скорости 412 километров в час. Запас хода составляет 650 километров (в цикле NEDC), а система быстрой зарядки мощностью 250 кВт позволяет ему в течение получаса заряжаться до 80-процентного уровня. Кроме этого компания разрабатывает и изготавливает электроприводы большой мощности и аккумуляторные батареи.

«Разработкой электрических двухместных суперспорткаров, таких как "Concept One" и "C Two", а также инновационных автомобильных компонентов компания Rimac убедительно доказала свою компетентность в области электромобилей», – отметил Лутц Мешке, заместитель председателя правления и ответственный за финансы и IT компании Porsche. «Мы считаем идеи и подходы молодой компании многообещающими, поэтому стремимся к тесному сотрудничеству с Rimac в сфере разработок».

Быстрорастущая компания со штаб-квартирой в Загребе насчитывает почти 400 сотрудников. Основными направлениями деятельности Rimac являются высоковольтные аккумуляторные технологии, электропривод и разработка цифровых интерфейсов между человеком и машиной (HMI). Кроме того, Rimac активно занимается разработкой и производством электровелосипедов. Этот бизнес был организован в 2013 году дочерней компанией Greyp Bikes.

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«Партнерство с Porsche – очень важный шаг для Rimac. Наша цель – стать поставщиком компонентов и систем для автомобильной промышленности в области электрификации, коммуникации и систем помощи водителю», – пояснил управляющий директор Матэ Римак.
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 Теги: Porsche, инвестиции

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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