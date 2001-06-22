Раздел: Авто
В Лондоне машины уличных панорам Google получили неожиданную функцию
Автомобили Street View будут проверять чистоту воздуха.
Два автомобиля Google Street View будут в течение следующего месяца мониторить качество воздуха в Лондоне. Об этом говорится в заявлении мэра Лондона Садыка Хана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Автомобили оснащены датчиками, которые измеряют уровень загрязнения на улицах города каждые 30 метров. Информация, полученная от них, будет соединяться с базой данных, полученных от 100 установленных на улицах Лондона гаджетов для измерения загрязнений воздуха.
С помощью модифицированной системы власти британской столицы намерены создать точную карту районов с повышенным загрязнением воздуха в реальном времени.
Google не впервые принимает участие в подобных программах. В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в прошлом году - в Окленде.
Читайте также: Porsche инвестировала средства в хорватского производителя авто
В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.
Два автомобиля Google Street View будут в течение следующего месяца мониторить качество воздуха в Лондоне. Об этом говорится в заявлении мэра Лондона Садыка Хана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Автомобили оснащены датчиками, которые измеряют уровень загрязнения на улицах города каждые 30 метров. Информация, полученная от них, будет соединяться с базой данных, полученных от 100 установленных на улицах Лондона гаджетов для измерения загрязнений воздуха.
С помощью модифицированной системы власти британской столицы намерены создать точную карту районов с повышенным загрязнением воздуха в реальном времени.
Google не впервые принимает участие в подобных программах. В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в прошлом году - в Окленде.
Читайте также: Porsche инвестировала средства в хорватского производителя авто
В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.
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