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Раздел: Авто  
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В Лондоне машины уличных панорам Google получили неожиданную функцию

В Лондоне машины уличных панорам Google получили неожиданную функцию Автомобили Street View будут проверять чистоту воздуха.

Два автомобиля Google Street View будут в течение следующего месяца мониторить качество воздуха в Лондоне. Об этом говорится в заявлении мэра Лондона Садыка Хана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Автомобили оснащены датчиками, которые измеряют уровень загрязнения на улицах города каждые 30 метров. Информация, полученная от них, будет соединяться с базой данных, полученных от 100 установленных на улицах Лондона гаджетов для измерения загрязнений воздуха.

С помощью модифицированной системы власти британской столицы намерены создать точную карту районов с повышенным загрязнением воздуха в реальном времени.

Google не впервые принимает участие в подобных программах. В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в прошлом году - в Окленде.

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В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.
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 Теги: Google, Street View, экология

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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