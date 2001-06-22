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Раздел: Авто  
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Назван бренд, производящий самые качественные автомобили

Назван бренд, производящий самые качественные автомобили Исследование провели американские маркетологи.

Премиальный бренд Genesis возглавил рейтинг качества новых автомобилей (IQS, Initial Quality Study) среди всех автомобильных брендов на рынке США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Результаты исследования 2018 года были опубликованы сегодня агентством маркетинговой информации J.D. Power. Результат этого года стал шагом вперед по сравнению с 2017 годом, когда Genesis в первый же год своего участия в исследовании возглавил рейтинг среди премиальных брендов, а в общем рейтинге занял второе место. В исследование 2018 года участвовал 31 бренд, в том числе – 13 премиальных.

Роскошный флагманский седан Genesis G90 также занял первое место в рейтинге качества в сегменте «Большие премиальные автомобили».

«Результат исследования этого года подтверждает факт того, что Genesis – лучший бренд по уровню качества, который отражает наше стремление к лидерству и желание заслужить доверие клиентов, - отмечает исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Манфред Фицджеральд. – Genesis будет продолжать создавать автомобили, в которых сочетаются передовые технологии, высокий уровень качества и безопасности, элегантный дизайн – все то, что так важно для наших клиентов».

Исследование IQS, которое проводилось в этом году в 32-й раз, выполняет функции образцового сравнения качеств новинок для всей автомобильной индустрии. Рейтинг качества IQS-2018 для рынка США составлен на основе оценок 75 712 респондентов – покупателей и арендаторов новых автомобилей 2018 модельного года. Опрос проводился по прошествии трех месяцев эксплуатации автомобиля.

Опросный лист исследования состоит из 233 пунктов, а участвующие в рейтинге модели разделены на 8 категорий. По итогам исследования, автопроизводители получают информацию, существенно облегчающую поиск проблем, связанных с качеством и дальнейшим усовершенствованием продукции.

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Кроме того, что в 2017 году Genesis возглавил рейтинг IQS среди премиальных брендов и занял второе место в общем рейтинге, бренд также стал вторым в премиальном сегменте в рейтинге APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout – Характеристики, качество исполнения и компоновка автомобиля), составленном J.D. Power для рынка США.
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 Теги: Genesis, надежность, рейтинг

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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