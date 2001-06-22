Раздел: Авто
В Сеть слили фото первого электрокроссовера Mercedes-Benz
Mercedes-Benz начал летние тестовые испытания первого в своей модельной линейке электрического кроссовера — Mercedes-Benz EQC.
Его заметили во время дорожных тестов в Испании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Дизайн EQC спрятан за синим камуфляжем. В нем кроссовер выглядит довольно оригинально. Несмотря на камуфляж, понятно, что серийный Mercedes-Benz EQC внешне не будет сильно отличаться от своего концепта, который был официально представлен в прошлом году.
В Испании сейчас очень жарко, так что Mercedes хочет там проверить прежде всего систему кондиционирования, систему охлаждения батарей, а также время зарядки батареи. Скоро эту новинку испытают и в более жарких странах – в ОАЭ и Южной Африке. Вместе с этим EQC будут продолжать тестировать и в европейских странах.
На данный момент Mercedes-Benz уже создал 200 тестовых прототипов EQC. Как видите, немецкий автогигант очень серьезно подошел к разработке своего первого электрического кроссовера. Вряд ли во время работ над обычными автомобилями делается так много тестовых прототипов.
Читайте также: Mercedes-Benz опубликовала снимки серийного электрокроссовера
EQC построен на базе Mercedes-Benz GLC-Class текущего поколения. Пока про его технические характеристики ещё ничего не известно. Думаем, что они будут примерено такими же, как у его конкурентов Jaguar i-Pace и Tesla Model X. Продажи Mercedes-Benz EQC начнутся в 2019 году. На него уже открыт предварительный заказ (2 500 долларов).
Его заметили во время дорожных тестов в Испании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Дизайн EQC спрятан за синим камуфляжем. В нем кроссовер выглядит довольно оригинально. Несмотря на камуфляж, понятно, что серийный Mercedes-Benz EQC внешне не будет сильно отличаться от своего концепта, который был официально представлен в прошлом году.
В Испании сейчас очень жарко, так что Mercedes хочет там проверить прежде всего систему кондиционирования, систему охлаждения батарей, а также время зарядки батареи. Скоро эту новинку испытают и в более жарких странах – в ОАЭ и Южной Африке. Вместе с этим EQC будут продолжать тестировать и в европейских странах.
На данный момент Mercedes-Benz уже создал 200 тестовых прототипов EQC. Как видите, немецкий автогигант очень серьезно подошел к разработке своего первого электрического кроссовера. Вряд ли во время работ над обычными автомобилями делается так много тестовых прототипов.
Читайте также: Mercedes-Benz опубликовала снимки серийного электрокроссовера
EQC построен на базе Mercedes-Benz GLC-Class текущего поколения. Пока про его технические характеристики ещё ничего не известно. Думаем, что они будут примерено такими же, как у его конкурентов Jaguar i-Pace и Tesla Model X. Продажи Mercedes-Benz EQC начнутся в 2019 году. На него уже открыт предварительный заказ (2 500 долларов).
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