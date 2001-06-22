Раздел: Авто
Subaru представила доработанный XV
Спрос на Subaru XV продолжает стремительно увеличиваться, поэтому компания, желая сохранить популярность, представляет доработанную модель 2019 года.
Начиная с базового уровня, XV получает пакет EyeSight, включающий системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, предотвращение столкновений, систему предупреждения о выезде из полосы, а также систему мониторинга слепых зон и улучшенную комбинацию приборов с цветным дисплеем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.todaу.
Более дорогостоящая модель 2.0i Premium получает обновленную 6,5-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink. Версия 2.0i Limited предоставляет 8-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink, поддерживающую голосовое управление и технологию Near Field Communication (NFC), а также бесступенчатую коробку передач, систему помощи при спуске и систему X-Mode.
Все модели оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с отдачей в 152 лошадиных силы и 196 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется либо с шестиступенчатой механикой, либо с бесступенчатой коробкой передач.
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В будущем Subaru предоставит несколько других версий, включая плагин-гибридный вариант, предоставляющий электрический запас хода до 40 километров.
Начиная с базового уровня, XV получает пакет EyeSight, включающий системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, предотвращение столкновений, систему предупреждения о выезде из полосы, а также систему мониторинга слепых зон и улучшенную комбинацию приборов с цветным дисплеем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.todaу.
Более дорогостоящая модель 2.0i Premium получает обновленную 6,5-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink. Версия 2.0i Limited предоставляет 8-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink, поддерживающую голосовое управление и технологию Near Field Communication (NFC), а также бесступенчатую коробку передач, систему помощи при спуске и систему X-Mode.
Все модели оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с отдачей в 152 лошадиных силы и 196 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется либо с шестиступенчатой механикой, либо с бесступенчатой коробкой передач.
Читайте также: Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
В будущем Subaru предоставит несколько других версий, включая плагин-гибридный вариант, предоставляющий электрический запас хода до 40 километров.
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