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Раздел: Авто  
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Маск разработал первую гоночную Tesla

Маск разработал первую гоночную TeslaTesla подготовила гоночную версию седана Model S для участия в соревнованиях Electric GT.

Автомобиль показали во время тестов в Барселоне, предполагается, что дебют состоится на первом этапе Electric GT в ноябре. EPCS V2.3 Tesla P100DL может разогнаться до 100 км/ч за 2,1 секунды, а максимальная скорость по прежнему ограничена 250 км/ч, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

Применение панелей из углеродного волокна позволило электромобилю стать легче на 500 кг. В компании расчитывают, что полного заряда аккумуляторов на 100 кВт-ч будет достаточно, чтобы пройти в гоночном режиме 90 км.

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Стоимость автомобиля составляет примерно 300 тыс. евро. Первый сезон Electric GT продлится с ноября 2018 года до октября 2019-го, и будет состоять из 10 этапов. Electric GT присоединится к другой гоночной серии электрических машин Formula E, и будет работать на популяризицию электротранспорта.
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Сегодня, 12:57 » Автор: Алена Шимко
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