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Раздел: Авто  
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Skoda готовит бюджетного конкурента Hyundai Creta

Skoda готовит бюджетного конкурента Hyundai CretaЧешская компания Skoda готовится представить бюджетный кроссовер, который намерен составить конкуренцию Hyundai Creta.

Новый автомобиль выйдет уже в 2020 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.

Skoda не собирается отставать от своих корейских и французских конкурентах в области бюджетных кроссоверов. Еще весной компания представила Vision X, его назвали прототипом новинки. Своими прямыми конкурентами, кроме Hyundai Creta, Skoda считает Renault Duster и Nissan Kicks.

В компании заявили, что продавать автомобиль он намерены в Индии и Бразилии. Отличительной особенностью своей разработки эксперты назвали широкий выбор двигателей (дизельных и бензиновых).

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Также есть вероятность выпуска электрической версии. Автомобиль строят на платформе MQB-A0-IN, которая является удешевленной модификацией используемой на Volkswagen AG MQB.
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Сегодня, 14:28 » Автор: Алена Шимко
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