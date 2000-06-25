Раздел: Авто
В США показали военный транспорт будущего
Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) продемонстрировало экспериментальные технологии в области транспортных средств, объединенные общей программой Ground X-Vehicle Technologies (GXV-T).
Цель программы — создание высокоэффективных и безопасных боевых машин, способных передвигаться по любым типам дорог и бездорожья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
DARPA показала мотор-колесо с интегрированной системой подкачки шин, внутренними тормозами с жидкостных охлаждением и трехступенчатой коробкой передач, а также гусеничные траки с изменяемой конструкцией, которые при необходимости могут превращаться в обычное колесо.
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Помимо этого, агентство продемонстрировало транспортное средство с длинноходной многорежимной подвеской и систему виртуальной и дополненной реальности, которая позволяет удаленно управлять автомобилем.
Цель программы — создание высокоэффективных и безопасных боевых машин, способных передвигаться по любым типам дорог и бездорожья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
DARPA показала мотор-колесо с интегрированной системой подкачки шин, внутренними тормозами с жидкостных охлаждением и трехступенчатой коробкой передач, а также гусеничные траки с изменяемой конструкцией, которые при необходимости могут превращаться в обычное колесо.
Читайте также: Дизайнеры показали, как будет выглядеть дом будущего. Фото
Помимо этого, агентство продемонстрировало транспортное средство с длинноходной многорежимной подвеской и систему виртуальной и дополненной реальности, которая позволяет удаленно управлять автомобилем.
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