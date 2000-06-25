Раздел: Авто
Возрожденный Blazer больше не внедорожник
В дизайне нового кроссовера использованы мотивы спорткара Camaro.
Концерн "Дженерал Моторз" официально представил новый среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WROOM.RU.
Модель с таким названием уже выпускалась в Америке с 1969 до 2005 года, а в Бразилии машины для местного рынка продолжали делать до 2011 года. Автомобиль известен и у нас — в середине девяностых годов Chevrolet Blazer стал одной из первых иномарок российской сборки.
Однако если раньше "Блейзер" был настоящим рамным внедорожником с неразрезным задним мостом, блокировками и понижающей передачей, то возрождённая модель стала типичным кроссовером. Новый автомобиль спроектирован на платформе большого семиместного паркетника Chevrolet Traverse, недавно дебютировавшего в России. В салоне "Блейзера" — два ряда сидений и пять мест.
Представители компании утверждают, что в дизайне нового кроссовера использованы мотивы спорткара Camaro. Автомобиль действительно выглядит современно и агрессивно, но при этом внешность машины может заставляет вспомнить о кроссоверах Lexus.
Читайте также: Chevrolet представила новый спортивный Blazer
На Chevrolet Blazer будут ставить бензиновые моторы без турбонаддува: четырёхцилиндровый объёмом 2,5 литра (194 л. с.) и шестицилиндровый объёмом 3,6 литра, развивающий 309 сил. Все версии модели получат девятиступенчатый "автомат", а привод может быть передним или полным. Естественно, никаких блокировок дифференциалов или понижающего ряда в трансмиссии автомобиль не получит.
Концерн "Дженерал Моторз" официально представил новый среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WROOM.RU.
Модель с таким названием уже выпускалась в Америке с 1969 до 2005 года, а в Бразилии машины для местного рынка продолжали делать до 2011 года. Автомобиль известен и у нас — в середине девяностых годов Chevrolet Blazer стал одной из первых иномарок российской сборки.
Однако если раньше "Блейзер" был настоящим рамным внедорожником с неразрезным задним мостом, блокировками и понижающей передачей, то возрождённая модель стала типичным кроссовером. Новый автомобиль спроектирован на платформе большого семиместного паркетника Chevrolet Traverse, недавно дебютировавшего в России. В салоне "Блейзера" — два ряда сидений и пять мест.
Представители компании утверждают, что в дизайне нового кроссовера использованы мотивы спорткара Camaro. Автомобиль действительно выглядит современно и агрессивно, но при этом внешность машины может заставляет вспомнить о кроссоверах Lexus.
Читайте также: Chevrolet представила новый спортивный Blazer
На Chevrolet Blazer будут ставить бензиновые моторы без турбонаддува: четырёхцилиндровый объёмом 2,5 литра (194 л. с.) и шестицилиндровый объёмом 3,6 литра, развивающий 309 сил. Все версии модели получат девятиступенчатый "автомат", а привод может быть передним или полным. Естественно, никаких блокировок дифференциалов или понижающего ряда в трансмиссии автомобиль не получит.
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