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Раздел: Авто  
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Возрожденный Blazer больше не внедорожник

Возрожденный Blazer больше не внедорожникВ дизайне нового кроссовера использованы мотивы спорткара Camaro.

Концерн "Дженерал Моторз" официально представил новый среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WROOM.RU.

Модель с таким названием уже выпускалась в Америке с 1969 до 2005 года, а в Бразилии машины для местного рынка продолжали делать до 2011 года. Автомобиль известен и у нас — в середине девяностых годов Chevrolet Blazer стал одной из первых иномарок российской сборки.

Однако если раньше "Блейзер" был настоящим рамным внедорожником с неразрезным задним мостом, блокировками и понижающей передачей, то возрождённая модель стала типичным кроссовером. Новый автомобиль спроектирован на платформе большого семиместного паркетника Chevrolet Traverse, недавно дебютировавшего в России. В салоне "Блейзера" — два ряда сидений и пять мест.

Представители компании утверждают, что в дизайне нового кроссовера использованы мотивы спорткара Camaro. Автомобиль действительно выглядит современно и агрессивно, но при этом внешность машины может заставляет вспомнить о кроссоверах Lexus.

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На Chevrolet Blazer будут ставить бензиновые моторы без турбонаддува: четырёхцилиндровый объёмом 2,5 литра (194 л. с.) и шестицилиндровый объёмом 3,6 литра, развивающий 309 сил. Все версии модели получат девятиступенчатый "автомат", а привод может быть передним или полным. Естественно, никаких блокировок дифференциалов или понижающего ряда в трансмиссии автомобиль не получит.
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 Теги: Blazer, внедорожник

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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