Раздел: Авто
Эксперты составили рейтинг мощнейших гибридных автомобилей
В список вошло 15 различных моделей.
У каждого крупного автопроизводителя сейчас в линейке есть модели с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Предлагаем вашему вниманию 15 самых мощных автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
1. Koenigsegg Regera - 1500 л.с.
Koenigsegg Regera (см. фото вверху) дебютировал в 2016 году. Он получил мощнейшую гибридную подзаряжаемую силовую установку. Её общая мощность достигает 1500 л.с. Не удивительно, что это самый мощный и быстрый подзаряжаемый гибридный автомобиль.
2. Porsche Panamera S E-Hybrid - 680 л.с.
Porsche Panamera S E-Hybrid до 100 км/ч разгоняется всего за 3,2 секунды. При этом максимальная скорость достигает 308 км/ч. Общая мощность гибридной силовой установки – 680 л.с.
3. Porsche Panamera 4 E-Hybrid - 462 л.с.
Гибридный Porsche Panamera 4 E-Hybrid, чья силовая установка имеет мощность в 462 «лошадей», способен до 100 км/ч разогнаться за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 276 км/ч.
4. Mercedes-Benz GLE 500e - 436 л.с.
Спортивный кроссовер Mercedes-Benz GLE 500e, оснащаемый 3,0 л би-турбо двигателем V6 и электромотором, до 100 км/ч разгоняется за 5,2 секунды. Общая мощность силовой установки – 436 л.с.
5. Mercedes-Benz S550e - 436 л.с.
Mercedes-Benz S550e оснащается 3,0 л двигателем V6 и мощной литий-ионной батареей. Благодаря этому общая мощность силовой установки равняется 436 л.с. Максимальная скорость – 210 км/ч.
6. Porsche Cayenne S E-Hybrid - 416 л.с.
Porsche Cayenne S E-Hybrid – это самый мощный кроссовер Porsche с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Её мощность достигает 416 «лошадей».
7. Volvo S60 T8 Polestar Designed - 415 л.с.
Volvo S60 с пакетом Polestar Designed – самый мощный и агрессивный из всех S60. Он получил модернизированную гибридную силовую установку мощностью 415 л.с., перенастроенную подвеску и аэродинамические элементы кузова.
8. Karma Revero - 403 л.с.
Новая Karma Revero оснащается 2,0 л двигателем с турбонаддувом и двумя электромоторами. Общая мощность такой силовой установки – 403 л.с.
9. Volvo S90 T8 - 402 л.с.
Полноразмерный седан Volvo S90 использует такую же гибридную силовую установку, что внедорожник и седан, но её мощность немного увеличилась – до 402 л.с.
10. Volvo XC90 T8 - 400 л.с.
У полноразмерного внедорожника Volvo XC90 практически такая же гибридная силовая установка, что и у S60. Её мощность – 400 л.с.
11. Volvo S60 T8 - 400 л.с.
У новейшего седана Volvo S60 мощность гибридной силовой установки равняется 400 л.с. К тому же, как всегда Volvo оснащает свои автомобили передовыми системами безопасности.
12. BMW i8 / Roadster - 369 л.с.
Спортивный BMW i8 выпускают в двух вариантах кузова – купе и кабриолет. Мощность подзаряжаемой гибридной силовой установки – 369 л.с.
13. Cadillac CT6 PHEV - 355 л.с.
Мощность силовой установки у Cadillac CT6 PHEV составляет 355 л.с. Благодаря этому он до 100 км/ч разгоняется за 5,2 секунды.
14. BMW 740e xDrive iPerformance - 322 л.с.
У люксового BMW 740e мощность силовой установки равняется 322 л.с. До 100 км/ч он разгоняется всего за 5,1 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.
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15. Volvo XC60 T8 Plug-In - 320 л.с.
Семейный кроссовер Volvo XC60 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой до 100 км/ч разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость достигает 228 км/ч.
У каждого крупного автопроизводителя сейчас в линейке есть модели с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Предлагаем вашему вниманию 15 самых мощных автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
1. Koenigsegg Regera - 1500 л.с.
Koenigsegg Regera (см. фото вверху) дебютировал в 2016 году. Он получил мощнейшую гибридную подзаряжаемую силовую установку. Её общая мощность достигает 1500 л.с. Не удивительно, что это самый мощный и быстрый подзаряжаемый гибридный автомобиль.
2. Porsche Panamera S E-Hybrid - 680 л.с.
Porsche Panamera S E-Hybrid до 100 км/ч разгоняется всего за 3,2 секунды. При этом максимальная скорость достигает 308 км/ч. Общая мощность гибридной силовой установки – 680 л.с.
3. Porsche Panamera 4 E-Hybrid - 462 л.с.
Гибридный Porsche Panamera 4 E-Hybrid, чья силовая установка имеет мощность в 462 «лошадей», способен до 100 км/ч разогнаться за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 276 км/ч.
4. Mercedes-Benz GLE 500e - 436 л.с.
Спортивный кроссовер Mercedes-Benz GLE 500e, оснащаемый 3,0 л би-турбо двигателем V6 и электромотором, до 100 км/ч разгоняется за 5,2 секунды. Общая мощность силовой установки – 436 л.с.
5. Mercedes-Benz S550e - 436 л.с.
Mercedes-Benz S550e оснащается 3,0 л двигателем V6 и мощной литий-ионной батареей. Благодаря этому общая мощность силовой установки равняется 436 л.с. Максимальная скорость – 210 км/ч.
6. Porsche Cayenne S E-Hybrid - 416 л.с.
Porsche Cayenne S E-Hybrid – это самый мощный кроссовер Porsche с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Её мощность достигает 416 «лошадей».
7. Volvo S60 T8 Polestar Designed - 415 л.с.
Volvo S60 с пакетом Polestar Designed – самый мощный и агрессивный из всех S60. Он получил модернизированную гибридную силовую установку мощностью 415 л.с., перенастроенную подвеску и аэродинамические элементы кузова.
8. Karma Revero - 403 л.с.
Новая Karma Revero оснащается 2,0 л двигателем с турбонаддувом и двумя электромоторами. Общая мощность такой силовой установки – 403 л.с.
9. Volvo S90 T8 - 402 л.с.
Полноразмерный седан Volvo S90 использует такую же гибридную силовую установку, что внедорожник и седан, но её мощность немного увеличилась – до 402 л.с.
10. Volvo XC90 T8 - 400 л.с.
У полноразмерного внедорожника Volvo XC90 практически такая же гибридная силовая установка, что и у S60. Её мощность – 400 л.с.
11. Volvo S60 T8 - 400 л.с.
У новейшего седана Volvo S60 мощность гибридной силовой установки равняется 400 л.с. К тому же, как всегда Volvo оснащает свои автомобили передовыми системами безопасности.
12. BMW i8 / Roadster - 369 л.с.
Спортивный BMW i8 выпускают в двух вариантах кузова – купе и кабриолет. Мощность подзаряжаемой гибридной силовой установки – 369 л.с.
13. Cadillac CT6 PHEV - 355 л.с.
Мощность силовой установки у Cadillac CT6 PHEV составляет 355 л.с. Благодаря этому он до 100 км/ч разгоняется за 5,2 секунды.
14. BMW 740e xDrive iPerformance - 322 л.с.
У люксового BMW 740e мощность силовой установки равняется 322 л.с. До 100 км/ч он разгоняется всего за 5,1 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.
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15. Volvo XC60 T8 Plug-In - 320 л.с.
Семейный кроссовер Volvo XC60 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой до 100 км/ч разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость достигает 228 км/ч.
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