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Раздел: Авто  
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Американские заводы Harley Davidson переедут в Евросоюз

Американские заводы Harley Davidson переедут в Евросоюз Увеличение пошлин может негативно сказаться на международных продажах.

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести производство некоторых мотоциклов из США из-за повышения тарифов ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США", - говорится в сообщении.

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Компания имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.
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 Теги: Harley Davidson, производство, ЕС

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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