Раздел: Авто
Американские заводы Harley Davidson переедут в Евросоюз
Увеличение пошлин может негативно сказаться на международных продажах.
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести производство некоторых мотоциклов из США из-за повышения тарифов ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США", - говорится в сообщении.
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Компания имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести производство некоторых мотоциклов из США из-за повышения тарифов ЕС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США", - говорится в сообщении.
Читайте также: Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека
Компания имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.
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