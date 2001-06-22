Раздел: Авто
Стало известно, когда выйдет новый Peugeot 308
Инсайдер также озвучил характеристики автомобиля.
Peugeot 308 нового поколения появится в продаже в 2020 году. Автомобиль получит в том числе и гибридную силовую установку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Peugeot 308 построят на модернизированной платформе EMP2. Это значит, что немного увеличатся его размеры (длина и колесная база), что приведет к более просторному салону. В дизайне его кузова будет чувствоваться влияние Peugeot 3008 и 508. В целом дизайн у нового 308 должен быть более спортивным, чем у текущего поколения этой модели. Покупателям его предложат в трех вариантах кузова: хэтчбек, универсал и седан.
В линейку двигателей войдут несколько бензиновых агрегатов, а также 1,5 л дизель BlueHDi. В базовых комплектациях моторы будут работать с механической коробкой передач, а в топовых комплектациях – с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия 308 GT нового поколения получит бензиновый двигатель, соединенный с электромотором. Общая мощность такой силовой установки составит 220 л.с.
В свою очередь, у нового 308 GTi тоже будет «электрифицированная» силовая установка. «Горячий» французский хэтчбек получит бензиновый двигатель и два электромотора, чья общая мощность достигнет 300 л.с. На электротяге он сможет проехать до 60 км. Думаем, что он сможет достойно конкурировать с Volkswagen Golf GTI и Ford Focus ST.
Среди новых технологий следует выделить систему автономного вождения 2-го уровня, обновленный помощник Park Assist и систему автоматического торможения.
Читайте также: Эксперты составили рейтинг мощнейших гибридных автомобилей
Peugeot должен официально представить Peugeot 308 нового поколения весной 2020 года. Вскоре после этого он появится в продаже по цене примерно от 21 000 евро.
Peugeot 308 нового поколения появится в продаже в 2020 году. Автомобиль получит в том числе и гибридную силовую установку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новый Peugeot 308 построят на модернизированной платформе EMP2. Это значит, что немного увеличатся его размеры (длина и колесная база), что приведет к более просторному салону. В дизайне его кузова будет чувствоваться влияние Peugeot 3008 и 508. В целом дизайн у нового 308 должен быть более спортивным, чем у текущего поколения этой модели. Покупателям его предложат в трех вариантах кузова: хэтчбек, универсал и седан.
В линейку двигателей войдут несколько бензиновых агрегатов, а также 1,5 л дизель BlueHDi. В базовых комплектациях моторы будут работать с механической коробкой передач, а в топовых комплектациях – с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия 308 GT нового поколения получит бензиновый двигатель, соединенный с электромотором. Общая мощность такой силовой установки составит 220 л.с.
В свою очередь, у нового 308 GTi тоже будет «электрифицированная» силовая установка. «Горячий» французский хэтчбек получит бензиновый двигатель и два электромотора, чья общая мощность достигнет 300 л.с. На электротяге он сможет проехать до 60 км. Думаем, что он сможет достойно конкурировать с Volkswagen Golf GTI и Ford Focus ST.
Среди новых технологий следует выделить систему автономного вождения 2-го уровня, обновленный помощник Park Assist и систему автоматического торможения.
Читайте также: Эксперты составили рейтинг мощнейших гибридных автомобилей
Peugeot должен официально представить Peugeot 308 нового поколения весной 2020 года. Вскоре после этого он появится в продаже по цене примерно от 21 000 евро.
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