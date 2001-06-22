Раздел: Авто
В Сети появились характеристики нового Jeep Renegade 2019
Автомобиль получил целый ряд обновлений.
Компания Jeep рассекретила рестайлинговый кроссовер Renegade, предназначенный для европейского рынка. Ранее был продемонстрирован экстерьер модели, а теперь представители марки показали салон и раскрыли подробности о линейке моторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
После обновления кроссовер Jeep Renegade получил иной передний бампер, светодиодные фонари и пересмотренную переднюю решётку. Вместе оранжевых поворотников были установлены белые, а два «Х» в середине задних фар стали красными.
В салоне появились держатель для телефона, иной блок управления климатической системой, новый мультимедийный центр с 5-дюймовым экраном в «базе» и 8,4-дюймовым дисплеем в самом дорогом исполнении.
Обновлённый Jeep Renegade обзавёлся новым базовым мотором – 1,0-литровым 120-сильным агрегатом с тремя цилиндрами, который сочетается с «механикой». С таким двигателем предложат переднеприводную версию. Кроссоверы с системой полного привода оснастят 4-цидиндровым мотором объёмом 1,3 с двумя вариантами мощности: 150 или 180 л. с.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет новый Peugeot 308
Такие авто предложат с роботизированной или автоматической трансмиссией. Renegade получил и дизельную линейку моторов, которая представлена 120-сильным агрегатом объемом 1,6 л и 2,0-литровым двигателем с отдачей в 140 или 170 сил. Автомобиль также оснастили новыми дорожными ассистентами.
Компания Jeep рассекретила рестайлинговый кроссовер Renegade, предназначенный для европейского рынка. Ранее был продемонстрирован экстерьер модели, а теперь представители марки показали салон и раскрыли подробности о линейке моторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
После обновления кроссовер Jeep Renegade получил иной передний бампер, светодиодные фонари и пересмотренную переднюю решётку. Вместе оранжевых поворотников были установлены белые, а два «Х» в середине задних фар стали красными.
В салоне появились держатель для телефона, иной блок управления климатической системой, новый мультимедийный центр с 5-дюймовым экраном в «базе» и 8,4-дюймовым дисплеем в самом дорогом исполнении.
Обновлённый Jeep Renegade обзавёлся новым базовым мотором – 1,0-литровым 120-сильным агрегатом с тремя цилиндрами, который сочетается с «механикой». С таким двигателем предложат переднеприводную версию. Кроссоверы с системой полного привода оснастят 4-цидиндровым мотором объёмом 1,3 с двумя вариантами мощности: 150 или 180 л. с.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет новый Peugeot 308
Такие авто предложат с роботизированной или автоматической трансмиссией. Renegade получил и дизельную линейку моторов, которая представлена 120-сильным агрегатом объемом 1,6 л и 2,0-литровым двигателем с отдачей в 140 или 170 сил. Автомобиль также оснастили новыми дорожными ассистентами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий