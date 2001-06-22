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Раздел: Авто  
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В Португалии остановили автомобильные гонки из-за массовой аварии

В Португалии остановили автомобильные гонки из-за массовой аварии На трассе образовался затор из разбитых машин.

Из-за серьезной аварии на первом круге была остановлена гонка серии WTCR на городской трассе в Порту. Столкнулись партнеры по команде Sebastian Loeb Racing — англичанин Роб Хафф и марокканец Мехди Беннани, выступающие на хэтчбеках Volkswagen Golf, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Их авария на узкой городской трассе запустила цепную реакцию — в завал попало свыше десятка машин. Из них шесть получили очень серьезные повреждения, а Volkswagen Golf Роберта Хаффа был уничтожен практически полностью. Ударом у него оторвало двигатель вместе с передними лонжеронами, а из-за разлитого масла начался пожар — впрочем, его удалось быстро потушить.

От сильнейшего удара Беннани потерял ориентацию в пространстве и получил гематому на голове. Хафф отделался сильными ушибами мышц и копчика. Обоих отправили в госпиталь: к счастью, серьезных травм обследование не выявило. Оба смогут принять участие уже в следующем этапе WTCR в Словакии.

Единственный, кому удалось проскочить мимо аварии, оказался Норберт Михелис. Но и его Hyundai i30 задело машиной Хаффа, так что венгр оформил сход. Гонку пришлось остановить красными флагами на целых два часа. За это время команды успели отремонтировать пострадавшие машины, и на повторный старт вышло 19 автомобилей.

Победу в гонке одержал двукратный чемпион мира Иван Мюллер на хэтчбеке Hyundai i30 TCR. В следующих двух заездах победили словак Мато Хомола на Peugeot 308 TCR и швед Тед Бьорк на Hyundai i30 TCR.

Кубок мира FIA WTCR — новая кузовная серия, которая пришла на смену чемпионату WTCC и серии TCR. В отличие от WTCC, в ней участвуют частные команды на сравнительно доступной и простой технике.

По требованиям TCR подготовлены Alfa Romeo Giulietta, Audi RS3, Honda Civic, Hyundai i30, Peugeot 308, Kia Ceed, Opel Astra, Seat Leon, Volkswagen Golf.

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Все машины переднеприводные, оснащаются серийными турбомоторами объемом два литра мощностью около 340 лошадиных сил. Подвески гоночные, но по схеме и точкам крепления повторяют серийные.
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 Теги: Португалия, гонки, авария

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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