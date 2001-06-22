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Раздел: Авто  
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Mercedes показал новую военную модель Multi Role Vehicle

Mercedes показал новую военную модель Multi Role Vehicle Грузоподъемность автомобиля составляет до 3 тонн.

Mercedes показал необычный проект под названием G-Wagon MRV. Внедорожник разработан специально для военных. Автомобиль построен на базе G-Class, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вместо полноценного кузова вездеход оснащен легкой надстройкой с креслами-ковшами и каркасом безопасности.

Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes LAPV. Под капотом – трехлитровый дизель V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающий в паре с 5-диапазонным "автоматом" и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.

Главные отличия MRV от обычного "Гелика":
- портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров;
- усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо;
- 18-дюмовые колеса со специальными зажимами, которые предохраняют шины от разбортирования;
- дизельный двигатель, приспособленный к длительной работе на низкосортном топливе.

На борту MRV могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3 000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до метра.

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Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек.
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 Теги: Mercedes, внедорожник, военные

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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