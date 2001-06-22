Раздел: Авто
Mercedes показал новую военную модель Multi Role Vehicle
Грузоподъемность автомобиля составляет до 3 тонн.
Mercedes показал необычный проект под названием G-Wagon MRV. Внедорожник разработан специально для военных. Автомобиль построен на базе G-Class, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вместо полноценного кузова вездеход оснащен легкой надстройкой с креслами-ковшами и каркасом безопасности.
Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes LAPV. Под капотом – трехлитровый дизель V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающий в паре с 5-диапазонным "автоматом" и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.
Главные отличия MRV от обычного "Гелика":
- портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров;
- усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо;
- 18-дюмовые колеса со специальными зажимами, которые предохраняют шины от разбортирования;
- дизельный двигатель, приспособленный к длительной работе на низкосортном топливе.
На борту MRV могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3 000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до метра.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет новый Peugeot 308
Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек.
Mercedes показал необычный проект под названием G-Wagon MRV. Внедорожник разработан специально для военных. Автомобиль построен на базе G-Class, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вместо полноценного кузова вездеход оснащен легкой надстройкой с креслами-ковшами и каркасом безопасности.
Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes LAPV. Под капотом – трехлитровый дизель V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающий в паре с 5-диапазонным "автоматом" и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.
Главные отличия MRV от обычного "Гелика":
- портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров;
- усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо;
- 18-дюмовые колеса со специальными зажимами, которые предохраняют шины от разбортирования;
- дизельный двигатель, приспособленный к длительной работе на низкосортном топливе.
На борту MRV могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3 000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до метра.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет новый Peugeot 308
Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
877
0
Также советуем посмотреть
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
Оставьте свой комментарий