Раздел: Авто
SsangYong выпустила специальную версию кроссовера Tivoli
Южнокорейская компания объявила о старте продаж на местном рынке специальной версии кроссовера SsangYong Tivoli, которая получила название Black Edition.
Новая версия модели отличается эксклюзивным цветом окраски кузова «Black Space», черными 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и наличием хромированных молдингов на бамперах. Кроме того, кроссовер получил отделку интерьера, также выполненную в черном цвете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
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В списке дополнительного оснащения значится система автоматического предотвращения столкновения и адаптивный круиз-контроль. Tivoli Black Edition предлагается с 1,6-литровым дизельным агрегатом мощностью 115 л.с., а также 128-сильным бензиновым двигателем. Они сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 6-диапазонным «автоматом».
Новая версия модели отличается эксклюзивным цветом окраски кузова «Black Space», черными 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и наличием хромированных молдингов на бамперах. Кроме того, кроссовер получил отделку интерьера, также выполненную в черном цвете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Читайте также: SsangYong представила обновленную версию Tivoli
В списке дополнительного оснащения значится система автоматического предотвращения столкновения и адаптивный круиз-контроль. Tivoli Black Edition предлагается с 1,6-литровым дизельным агрегатом мощностью 115 л.с., а также 128-сильным бензиновым двигателем. Они сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 6-диапазонным «автоматом».
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