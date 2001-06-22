Раздел: Авто
КрАЗ представила новый "тягач"
Полноприводный седельный тягач КрАЗ-6510 (6х6) — новый тягач от КрАЗ.
Это новая модель, какой Кременчугский автозавод в своей продуктовой линейке еще не имел. Технические требования к новинке прописал заказчик. Основные отличия от остальных тягачей КрАЗ — бескапотная кабина с местом для отдыха, двигатель, мощностью 460 л.с., коробка — автомат, лебедка с гидроприводом и седельно-сцепное устройство с тремя степенями свободы под шкворень 3,5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
В кабине водителю будет комфортно по максимуму. Она имеет два эргономичных сидения, за которыми расположено место для отдыха. Интегральный рулевой механизм типа «винт — шариковая гайка» с встроенными распределителем и усилителем, способствует меньшей усталости водителя. Панель приборов и руль имеют много функциональных клавиш.
В наличии — электроподъемники стекол дверей, дополнительный обогреватель и кондиционер, что также добавит комфорт и будет способствовать производительности труда.
Двигатель — мощностью 460 л.с., рядный, шестицилиндровый. Он оборудован электромагнитной муфтой вентилятора, предпусковым подогревателем, электрическим подогревом впускного коллектора. Пуск двигателя осуществляется с помощью электростартера, есть возможность подключения диагностического модуля. Коробка — автоматическая, 6-ступенчатая, гидравлическая.
Раздаточная коробка — механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, блокируемым материал картера и крышки РК — высокопрочный чугун.
Мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесным дифференциалом, механизмами блокировки дифференциалов на среднем и заднем мостах.
Полная масса седельного тягача КрАЗ-6510 — 28000 кг, а допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство — 17 000 кг.
Автопоезд в составе тягача и полуприцепа, массой 65 000 кг, развивает скорость 65 км/ч. Максимальный угол подъема, преодолеваемый автопоездом, — 36% (19°), боковой уклон — 20°, глубина преодолеваемого брода — 1,2 м. Радиус поворота тягача — 10 м
Колеса имеют систему централизованной подкачки шин. Механическая лебедка с гидроприводом имеет тяговое усилие 15 т, 63-метровый трос ф22, она расположена на раме за кабиной и предназначена для вытаскивания собственными средствами техники на полуприцеп.
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Седельно-сцепное устройство «Georg Fisher» SK-HD 38.36 G под шкворень 3,5 дюйма, высотой 290 мм, высота подставки ≈385 мм, обеспечивает:
— полный поворот сцепного шкворня вокруг своей вертикальной оси;
— поворот в вертикальной продольной плоскости симметрии ССУ на угол не менее + 17º / -14º;
— поворот в вертикальной поперечной плоскости влево и вправо на угол не более ± 7 º.
Это новая модель, какой Кременчугский автозавод в своей продуктовой линейке еще не имел. Технические требования к новинке прописал заказчик. Основные отличия от остальных тягачей КрАЗ — бескапотная кабина с местом для отдыха, двигатель, мощностью 460 л.с., коробка — автомат, лебедка с гидроприводом и седельно-сцепное устройство с тремя степенями свободы под шкворень 3,5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
В кабине водителю будет комфортно по максимуму. Она имеет два эргономичных сидения, за которыми расположено место для отдыха. Интегральный рулевой механизм типа «винт — шариковая гайка» с встроенными распределителем и усилителем, способствует меньшей усталости водителя. Панель приборов и руль имеют много функциональных клавиш.
В наличии — электроподъемники стекол дверей, дополнительный обогреватель и кондиционер, что также добавит комфорт и будет способствовать производительности труда.
Двигатель — мощностью 460 л.с., рядный, шестицилиндровый. Он оборудован электромагнитной муфтой вентилятора, предпусковым подогревателем, электрическим подогревом впускного коллектора. Пуск двигателя осуществляется с помощью электростартера, есть возможность подключения диагностического модуля. Коробка — автоматическая, 6-ступенчатая, гидравлическая.
Раздаточная коробка — механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, блокируемым материал картера и крышки РК — высокопрочный чугун.
Мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесным дифференциалом, механизмами блокировки дифференциалов на среднем и заднем мостах.
Полная масса седельного тягача КрАЗ-6510 — 28000 кг, а допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство — 17 000 кг.
Автопоезд в составе тягача и полуприцепа, массой 65 000 кг, развивает скорость 65 км/ч. Максимальный угол подъема, преодолеваемый автопоездом, — 36% (19°), боковой уклон — 20°, глубина преодолеваемого брода — 1,2 м. Радиус поворота тягача — 10 м
Колеса имеют систему централизованной подкачки шин. Механическая лебедка с гидроприводом имеет тяговое усилие 15 т, 63-метровый трос ф22, она расположена на раме за кабиной и предназначена для вытаскивания собственными средствами техники на полуприцеп.
Читайте также: IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером
Седельно-сцепное устройство «Georg Fisher» SK-HD 38.36 G под шкворень 3,5 дюйма, высотой 290 мм, высота подставки ≈385 мм, обеспечивает:
— полный поворот сцепного шкворня вокруг своей вертикальной оси;
— поворот в вертикальной продольной плоскости симметрии ССУ на угол не менее + 17º / -14º;
— поворот в вертикальной поперечной плоскости влево и вправо на угол не более ± 7 º.
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