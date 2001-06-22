Раздел: Авто
Киевские умельцы создали гоночный внедорожник
Украинские мастера могут делать очень и очень крутые гоночные корчи.
В Киеве подготовили прототип для знаменитого марафона Дакар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Этот Hellcat T1 CCV создали в киевском тюнинг-ателье «АвтоЛайф». Хотя решетка радиатора и оптика у него от Range Rover Evoque, с кроссовером он не имеет ничего общего.
В конструкции внедорожника использованы детали ведущих производителей, а часть узлов изготовили своими силами (например, подвеска — ручной работы). Автомобиль оснастили семилитровым V8 Corvette и гоночной секвентальной КПП ZF.
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К Дакару-2019 Hellcat T1 CCV готовят в других соревнованиях, причем украинский внедорожник очень неплохо проявил себя. Экипаж Юрия Протасова и Павла Черепина занял 8-е место в престижной гонке Italian Baja. Для начала — очень неплохой результат.
В Киеве подготовили прототип для знаменитого марафона Дакар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Этот Hellcat T1 CCV создали в киевском тюнинг-ателье «АвтоЛайф». Хотя решетка радиатора и оптика у него от Range Rover Evoque, с кроссовером он не имеет ничего общего.
В конструкции внедорожника использованы детали ведущих производителей, а часть узлов изготовили своими силами (например, подвеска — ручной работы). Автомобиль оснастили семилитровым V8 Corvette и гоночной секвентальной КПП ZF.
Читайте также: Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
К Дакару-2019 Hellcat T1 CCV готовят в других соревнованиях, причем украинский внедорожник очень неплохо проявил себя. Экипаж Юрия Протасова и Павла Черепина занял 8-е место в престижной гонке Italian Baja. Для начала — очень неплохой результат.
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