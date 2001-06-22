Раздел: Авто
Ford протестировала пикап Ranger Raptor
Компания Ford показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии.
В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова.
Читайте также: Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger
Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.
В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова.
Читайте также: Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger
Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.
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