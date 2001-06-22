Раздел: Авто
Renault показала новый пикап Alaskan
Автомобиль был показан публике во время недавно прошедшего Гран-При Франции.
Это не первая спецверсия французской марки, посвященной собственной команде Формулы 1. И, как оказалось, ничего космического в новом пикапе нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Motorglobe.
Впервые Renault построил спецверсию своего автомобиля, посвященного Формуле 1 еще в 1994 году. Это был практически гоночный минивэн Espace. Он был построен в единственном экземпляре и представлял собой гоночное шасси и двигатель, которые были прикрыты пластиковым кузовом, похожим на семейный вэн.
Идея понравилась, и теперь Renault с завидным постоянством представляет «Формульные» версии своих автомобилей. В последнее время это были в основном «полукоммерческая» техника – Kangoo, Trafic и Master. И вот теперь появился пикап Renault Alaskan Formula Edition.
От обычного пикапа «гоночная» версия отличается фактически только цветом, который,по задумке, должен был повторять раскраску гоночных автомобилей одноименной команды. Получилось спорно. Renault Alaskan черный, как ночь. А желтых акцентов на его кабине и кузове совсем немного. Чуть на переднем бампере, полоса вдоль дверей, такая же на трубчатом каркасе в кузове и на задней двери кузова. Есть еще и желтый акцент на совершенно черных колесных дисках.
Собственно на этом весь спорт и заканчивается. Под капотом пикапа Renault Alaskan Formula Edition установлен стандартный 2,3-литровый турбодизель мощностью 188 сил и крутящим моментом в 450 Нм. Renault заявляет, что это самый экономичный двигатель в классе, которого вполне хватает для решения любых задач на асфальте и далеко вне его.
Читайте также: Renault официально представила первый пикап
Где, когда и за сколько Renault будет продавать свою спецверсию, и произойдет ли это, пока не известно.
Это не первая спецверсия французской марки, посвященной собственной команде Формулы 1. И, как оказалось, ничего космического в новом пикапе нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Motorglobe.
Впервые Renault построил спецверсию своего автомобиля, посвященного Формуле 1 еще в 1994 году. Это был практически гоночный минивэн Espace. Он был построен в единственном экземпляре и представлял собой гоночное шасси и двигатель, которые были прикрыты пластиковым кузовом, похожим на семейный вэн.
Идея понравилась, и теперь Renault с завидным постоянством представляет «Формульные» версии своих автомобилей. В последнее время это были в основном «полукоммерческая» техника – Kangoo, Trafic и Master. И вот теперь появился пикап Renault Alaskan Formula Edition.
От обычного пикапа «гоночная» версия отличается фактически только цветом, который,по задумке, должен был повторять раскраску гоночных автомобилей одноименной команды. Получилось спорно. Renault Alaskan черный, как ночь. А желтых акцентов на его кабине и кузове совсем немного. Чуть на переднем бампере, полоса вдоль дверей, такая же на трубчатом каркасе в кузове и на задней двери кузова. Есть еще и желтый акцент на совершенно черных колесных дисках.
Собственно на этом весь спорт и заканчивается. Под капотом пикапа Renault Alaskan Formula Edition установлен стандартный 2,3-литровый турбодизель мощностью 188 сил и крутящим моментом в 450 Нм. Renault заявляет, что это самый экономичный двигатель в классе, которого вполне хватает для решения любых задач на асфальте и далеко вне его.
Читайте также: Renault официально представила первый пикап
Где, когда и за сколько Renault будет продавать свою спецверсию, и произойдет ли это, пока не известно.
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