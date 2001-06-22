Раздел: Авто
В Сеть слили фото и спецификацию Aston Martin DBS Superleggera
В Сети опубликовали фотографии и полную спецификацию нового спорткупе Aston Martin DBS Superleggera.
Новинка, которая составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast, получит турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
Superleggera (итал. «суперлегкий») в названии — это отсыл к оригинальному DBS образца 1967 года, кузовному ателье Carrozzeria Touring Superleggera и намек на экстремальный характер модели.
В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 71 килограмм меньше, чем у DB11. Специально для модели инженеры британской марки изменили форму переднего сплиттера и вентиляционных прорезей, что позволило добиться 180 килограммов прижимной силы — больше, чем у любого другого дорожного «Астона».
Двигатель V12, выдающий максимальный момент в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту, сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.
В список оснащени суперкара входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска, высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырех сзади.
По предварительной информации, цена Aston Martin DBS Superleggera составит около 300 тысяч долларов (18,9 миллиона рублей по текущему курсу). Первые поставки клиентам начнутся до конца года.
Читайте также: Возвращение легенды: Aston Martin восстанавливает производство DBS
Предыдущий Aston Martin DBS оснащался 5,9-литровым мотором V12, отдача которого составляла 517 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгонялся за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляла 307 километров в час.
Новинка, которая составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast, получит турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
Superleggera (итал. «суперлегкий») в названии — это отсыл к оригинальному DBS образца 1967 года, кузовному ателье Carrozzeria Touring Superleggera и намек на экстремальный характер модели.
В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 71 килограмм меньше, чем у DB11. Специально для модели инженеры британской марки изменили форму переднего сплиттера и вентиляционных прорезей, что позволило добиться 180 килограммов прижимной силы — больше, чем у любого другого дорожного «Астона».
Двигатель V12, выдающий максимальный момент в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту, сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.
В список оснащени суперкара входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска, высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырех сзади.
По предварительной информации, цена Aston Martin DBS Superleggera составит около 300 тысяч долларов (18,9 миллиона рублей по текущему курсу). Первые поставки клиентам начнутся до конца года.
Читайте также: Возвращение легенды: Aston Martin восстанавливает производство DBS
Предыдущий Aston Martin DBS оснащался 5,9-литровым мотором V12, отдача которого составляла 517 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгонялся за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляла 307 километров в час.
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