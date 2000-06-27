Раздел: Авто
Рассекречена внешность «подогретого» Audi SQ8
Она сможет развивать более 470 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Самый "горячий" кроссовер из семейства Q8 обещает побороться за звание самого мощного внедорожника в мире. Но его более доступная версия с литерой S тоже может стать серьезным оружием Audi в борьбе за мировое лидерство в сегменте спортивных кроссоверов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Audi SQ8 безо всякого камуфляжа и, по всей видимости, почти готовый к серийному производству был замечен фотошпионами на территории Нюрбургринга: по всей видимости, ходовые качества спортивного вседорожника инженеры компании тестируют именно на этой знаменитой трассе.
Судя по фото, внешних отличий у S-модификации кроссовера будет немного, и основным из них станет заметно уменьшившийся дорожный просвет. Однако, издание Motor1, опубликовавшее фотографии, оговаривается, что, поскольку на них изображен всего лишь один из прототипов, внешность серийного кроссовера может оказаться другой — более эффектной.
Что касается силовой установки, то, по предварительным данным, для SQ8 не стали адаптировать имеющийся у Audi восьмицилиндровый мотор. Вероятнее всего, спортивный кроссовер будет оснащаться "мягкой" гибридной силовой установкой на базе форсированного бензинового V6 и 48-вольтового стартер-генератора.
Читайте также: Volkswagen Tharu: рассекречена внешность кроссовера
На рынок Audi SQ8 выйдет, как предполагается, в начале следующего года. Но быть самым мощным представителем семейства ему придется недолго: в Ингольштадте уже готовят "хардкорный" Audi RS Q8, который может получить силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью порядка 670 л.с.
Самый "горячий" кроссовер из семейства Q8 обещает побороться за звание самого мощного внедорожника в мире. Но его более доступная версия с литерой S тоже может стать серьезным оружием Audi в борьбе за мировое лидерство в сегменте спортивных кроссоверов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Audi SQ8 безо всякого камуфляжа и, по всей видимости, почти готовый к серийному производству был замечен фотошпионами на территории Нюрбургринга: по всей видимости, ходовые качества спортивного вседорожника инженеры компании тестируют именно на этой знаменитой трассе.
Судя по фото, внешних отличий у S-модификации кроссовера будет немного, и основным из них станет заметно уменьшившийся дорожный просвет. Однако, издание Motor1, опубликовавшее фотографии, оговаривается, что, поскольку на них изображен всего лишь один из прототипов, внешность серийного кроссовера может оказаться другой — более эффектной.
Что касается силовой установки, то, по предварительным данным, для SQ8 не стали адаптировать имеющийся у Audi восьмицилиндровый мотор. Вероятнее всего, спортивный кроссовер будет оснащаться "мягкой" гибридной силовой установкой на базе форсированного бензинового V6 и 48-вольтового стартер-генератора.
Читайте также: Volkswagen Tharu: рассекречена внешность кроссовера
На рынок Audi SQ8 выйдет, как предполагается, в начале следующего года. Но быть самым мощным представителем семейства ему придется недолго: в Ингольштадте уже готовят "хардкорный" Audi RS Q8, который может получить силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью порядка 670 л.с.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
360
0
Также советуем посмотреть
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
Оставьте свой комментарий