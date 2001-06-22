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Раздел: Авто  
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В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер

В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер В таком виде он попал в руки реставраторов.

Небольшая команда из Новой Зеландии восстанавливает чрезвычайно редкий топливозаправщик 1938 Diamond T Texaco Streamliner Tanker Truck. Нефтяная компания Texaco использовала такие в конце 30-х - начале 40-х, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

В таком виде он попал в руки реставраторов. Конечно, его состояние просто удручающее, но ведь он сохранился до наших дней, в отличие от 99,99% своих "собратьев", которые сделали на металлолом.

Выжившие компоненты включают в себя двигатель, трансмиссию, четырехсекционную топливную цистерну, систему распределения топлива, кабину, серийные номерные знаки и даже большую часть фирменной надписи "TEXACO".

Конечно, некоторые кузовные элементы имеют сквозную ржавчину, а часть важных элементов отсутствует, тем не менее, мы очень надеемся, что реставраторы смогут восстановить всё по оригинальным фотографиям и чертежам.

Кстати, обтекаемый кузов изготовила компания Heil Co. На нём сохранилась оригинальная плашка с информацией.

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А на последнем фото - так танкер выглядел, когда был новым! Фотография из официальной брошюры.

В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер
В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер
В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер
В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер
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 Теги: Новая Зеландия, танкер

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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