Раздел: Авто
В Новой Зеландии обнаружили редчайший ретро-танкер
В таком виде он попал в руки реставраторов.
Небольшая команда из Новой Зеландии восстанавливает чрезвычайно редкий топливозаправщик 1938 Diamond T Texaco Streamliner Tanker Truck. Нефтяная компания Texaco использовала такие в конце 30-х - начале 40-х, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В таком виде он попал в руки реставраторов. Конечно, его состояние просто удручающее, но ведь он сохранился до наших дней, в отличие от 99,99% своих "собратьев", которые сделали на металлолом.
Выжившие компоненты включают в себя двигатель, трансмиссию, четырехсекционную топливную цистерну, систему распределения топлива, кабину, серийные номерные знаки и даже большую часть фирменной надписи "TEXACO".
Конечно, некоторые кузовные элементы имеют сквозную ржавчину, а часть важных элементов отсутствует, тем не менее, мы очень надеемся, что реставраторы смогут восстановить всё по оригинальным фотографиям и чертежам.
Кстати, обтекаемый кузов изготовила компания Heil Co. На нём сохранилась оригинальная плашка с информацией.
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А на последнем фото - так танкер выглядел, когда был новым! Фотография из официальной брошюры.
Небольшая команда из Новой Зеландии восстанавливает чрезвычайно редкий топливозаправщик 1938 Diamond T Texaco Streamliner Tanker Truck. Нефтяная компания Texaco использовала такие в конце 30-х - начале 40-х, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В таком виде он попал в руки реставраторов. Конечно, его состояние просто удручающее, но ведь он сохранился до наших дней, в отличие от 99,99% своих "собратьев", которые сделали на металлолом.
Выжившие компоненты включают в себя двигатель, трансмиссию, четырехсекционную топливную цистерну, систему распределения топлива, кабину, серийные номерные знаки и даже большую часть фирменной надписи "TEXACO".
Конечно, некоторые кузовные элементы имеют сквозную ржавчину, а часть важных элементов отсутствует, тем не менее, мы очень надеемся, что реставраторы смогут восстановить всё по оригинальным фотографиям и чертежам.
Кстати, обтекаемый кузов изготовила компания Heil Co. На нём сохранилась оригинальная плашка с информацией.
Читайте также: Величественные горы Новой Зеландии. Фото
А на последнем фото - так танкер выглядел, когда был новым! Фотография из официальной брошюры.
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