Раздел: Авто
Proton готовится представить свой первый кроссовер
Марка Proton выпустит свой первый кроссовер
Малазийская марка Proton готовится представить свой первый кроссовер. «Донором» для модели стал «паркетник» Geely, который в Китае известен как Boyue, а у нас – под именем Atlas, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Год назад «поднебесная» компания Geely объявила о покупке 49,9% акций фирмы Proton и 51% акций британского Lotus. Сделку завершили в сентябре 2017-го. Ожидается, что новинки Lotus, созданные под крылом Geely, появятся после 2020 года. А вот новая модель Proton выйдет на рынок уже совсем скоро – это будет кроссовер, первый в линейке марки.
Как и предполагалось, SUV оказался не самостоятельной разработкой Proton, а слегка перелицованной версией «паркетника» Geely Boyue. Фотографии предсерийного кроссовера Proton появились на странице в Facebook премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Судя по снимкам, «донором» стал рестайлинговый Boyue, дебютировавший в Китае в начале 2018-го. У модели Proton поменяли радиаторную решетку, других изменений в дизайне вроде бы нет.
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Впрочем, фотографии кормы и салона пока не опубликованы, да и не будем забывать о том, что на снимках – прототип. Имя, под которым «паркетник» выйдет на малазийский рынок, также держится в секрете.
Малазийская марка Proton готовится представить свой первый кроссовер. «Донором» для модели стал «паркетник» Geely, который в Китае известен как Boyue, а у нас – под именем Atlas, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Год назад «поднебесная» компания Geely объявила о покупке 49,9% акций фирмы Proton и 51% акций британского Lotus. Сделку завершили в сентябре 2017-го. Ожидается, что новинки Lotus, созданные под крылом Geely, появятся после 2020 года. А вот новая модель Proton выйдет на рынок уже совсем скоро – это будет кроссовер, первый в линейке марки.
Как и предполагалось, SUV оказался не самостоятельной разработкой Proton, а слегка перелицованной версией «паркетника» Geely Boyue. Фотографии предсерийного кроссовера Proton появились на странице в Facebook премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Судя по снимкам, «донором» стал рестайлинговый Boyue, дебютировавший в Китае в начале 2018-го. У модели Proton поменяли радиаторную решетку, других изменений в дизайне вроде бы нет.
Читайте также: Hyundai готовится представить новинку
Впрочем, фотографии кормы и салона пока не опубликованы, да и не будем забывать о том, что на снимках – прототип. Имя, под которым «паркетник» выйдет на малазийский рынок, также держится в секрете.
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