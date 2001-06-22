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Proton готовится представить свой первый кроссовер

Proton готовится представить свой первый кроссоверМарка Proton выпустит свой первый кроссовер

Малазийская марка Proton готовится представить свой первый кроссовер. «Донором» для модели стал «паркетник» Geely, который в Китае известен как Boyue, а у нас – под именем Atlas, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Год назад «поднебесная» компания Geely объявила о покупке 49,9% акций фирмы Proton и 51% акций британского Lotus. Сделку завершили в сентябре 2017-го. Ожидается, что новинки Lotus, созданные под крылом Geely, появятся после 2020 года. А вот новая модель Proton выйдет на рынок уже совсем скоро – это будет кроссовер, первый в линейке марки.

Как и предполагалось, SUV оказался не самостоятельной разработкой Proton, а слегка перелицованной версией «паркетника» Geely Boyue. Фотографии предсерийного кроссовера Proton появились на странице в Facebook премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Судя по снимкам, «донором» стал рестайлинговый Boyue, дебютировавший в Китае в начале 2018-го. У модели Proton поменяли радиаторную решетку, других изменений в дизайне вроде бы нет.

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Впрочем, фотографии кормы и салона пока не опубликованы, да и не будем забывать о том, что на снимках – прототип. Имя, под которым «паркетник» выйдет на малазийский рынок, также держится в секрете.
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 Теги: кроссовер, Proton

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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