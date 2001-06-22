Раздел: Авто
Появился свежий обзор кроссовера Peugeot 3008
Peugeot 3008 – один из самых привлекательных кроссоверов, который вы можете найти сегодня в Украине.
Он явно выделяется на фоне своих конкурентов, таких как Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai или Reanult Kadjar, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
Причем 3008-й стильно выглядит не только снаружи, но и внутри.
Тем не менее, этот автомобиль еще не пользуется в Украине высоким спросом. В частности, по итогам 2017 года ему не удалось войти в топ-20 самых продаваемых авто страны. Значит ли это, что кроссовер не достоин внимания?
Совсем нет. Например, европейские продажи Peugeot 3008 растут стремительными темпами. Убедиться в этом можно, посмотрев топ-20 популярных автомобилей Европы. Более того, данная модель возглавила рейтинг лучших кроссоверов года (по версии британского издания AutoExpress).
Отбивка
В линейку двигателей Peugeot 3008 входит всего три мотора: два дизельных и один бензиновый. На фоне «Тигуана», в арсенале которого пять агрегатов, выглядит бедненько. Но не спешите делать выводы.
«Пежо» предлагает 1,6-литровый дизель, с которым 3008-й в среднем потребляет 4,2 литра топлива на 100 километров. Такими показателями не может похвастаться ни «Тигуан», ни «Кашкай», ни «Каджар».
Среди очевидных минусов французского кроссовера: отсутствие мощного бензинового мотора (производитель предлагает только 1,6-литровый агрегат мощностью 150 л.с.); отсутствие полного привода: кроссовер имеет привод исключительно на передние колеса, тогда как практически все конкуренты предлагают полноприводные версии.
Оснащение
Peugeot 3008 имеет хороший уровень оснащения даже в базовой комплектации. В частности, в список стандартного оборудования автомобиля уже входит информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, шестью динамиками и возможностью интеграции мобильного телефона. В более дорогих моделях также доступна навигационная система и цифровой формат радио. Правда, навигацию можно выводить на экран и со смартфона.
Прибавьте к этому еще 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, которая также идет уже в «базе». Оба экрана отличаются хорошей контрастностью и легко считываются. А физические кнопки ниже центрального дисплея облегчают доступ к ключевым функциям на ходу.
В целом мультимедиа автомобиля производит приятное впечатление. Хотя она не так интуитивно понятна и быстра, как система Volkswagen Tiguan.
В список базового оснащения Peugeot 3008 также входит: двузонный климат-контроль; круиз-контроль; система бесключевого доступа и запуска двигателя; датчики дождя и света; задний парктроник с камерой заднего вида; подогрев передних сидений; легкосплавные 17-дюймовые колесные диски.
Также автомобиль может оснащаться системой, которая умеет распознавать дорожные знаки и подстраиваться под соответствующий скоростной режим. И, как многие современные авто, 3008-й умеет различать дорожную разметку и следить за состоянием водителя. А также подзаряжать смартфон безо всяких проводов. Правда, как вы понимаете, всего этого в «минималке» вы уже не увидите.
Вместительность
Peugeot 3008 имеет достаточно вместительный багажник, объем которого достигает 520 литров. Это значительно больше, чем у Renault Kadjar (409 л.) и Nissan Qashqai (430 л.), но не дотягивает до показатели Volkswagen Tiguan (615 л.).
Читайте также: Peugeot представила «спортивную» модификацию кроссовера 3008
Безопасность
Последний краш-тест Peugeot 3008 дотируется 2016 годом. По результатам испытаний, которые проводила Euro NCAP кроссовер получил наивысшую оценку – пять звезд. Выше всего эксперты оценили уровень безопасности водителя, взрослых пассажиров и детей.
Он явно выделяется на фоне своих конкурентов, таких как Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai или Reanult Kadjar, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сardiagram.
Причем 3008-й стильно выглядит не только снаружи, но и внутри.
Тем не менее, этот автомобиль еще не пользуется в Украине высоким спросом. В частности, по итогам 2017 года ему не удалось войти в топ-20 самых продаваемых авто страны. Значит ли это, что кроссовер не достоин внимания?
Совсем нет. Например, европейские продажи Peugeot 3008 растут стремительными темпами. Убедиться в этом можно, посмотрев топ-20 популярных автомобилей Европы. Более того, данная модель возглавила рейтинг лучших кроссоверов года (по версии британского издания AutoExpress).
Отбивка
В линейку двигателей Peugeot 3008 входит всего три мотора: два дизельных и один бензиновый. На фоне «Тигуана», в арсенале которого пять агрегатов, выглядит бедненько. Но не спешите делать выводы.
«Пежо» предлагает 1,6-литровый дизель, с которым 3008-й в среднем потребляет 4,2 литра топлива на 100 километров. Такими показателями не может похвастаться ни «Тигуан», ни «Кашкай», ни «Каджар».
Среди очевидных минусов французского кроссовера: отсутствие мощного бензинового мотора (производитель предлагает только 1,6-литровый агрегат мощностью 150 л.с.); отсутствие полного привода: кроссовер имеет привод исключительно на передние колеса, тогда как практически все конкуренты предлагают полноприводные версии.
Оснащение
Peugeot 3008 имеет хороший уровень оснащения даже в базовой комплектации. В частности, в список стандартного оборудования автомобиля уже входит информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, шестью динамиками и возможностью интеграции мобильного телефона. В более дорогих моделях также доступна навигационная система и цифровой формат радио. Правда, навигацию можно выводить на экран и со смартфона.
Прибавьте к этому еще 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, которая также идет уже в «базе». Оба экрана отличаются хорошей контрастностью и легко считываются. А физические кнопки ниже центрального дисплея облегчают доступ к ключевым функциям на ходу.
В целом мультимедиа автомобиля производит приятное впечатление. Хотя она не так интуитивно понятна и быстра, как система Volkswagen Tiguan.
В список базового оснащения Peugeot 3008 также входит: двузонный климат-контроль; круиз-контроль; система бесключевого доступа и запуска двигателя; датчики дождя и света; задний парктроник с камерой заднего вида; подогрев передних сидений; легкосплавные 17-дюймовые колесные диски.
Также автомобиль может оснащаться системой, которая умеет распознавать дорожные знаки и подстраиваться под соответствующий скоростной режим. И, как многие современные авто, 3008-й умеет различать дорожную разметку и следить за состоянием водителя. А также подзаряжать смартфон безо всяких проводов. Правда, как вы понимаете, всего этого в «минималке» вы уже не увидите.
Вместительность
Peugeot 3008 имеет достаточно вместительный багажник, объем которого достигает 520 литров. Это значительно больше, чем у Renault Kadjar (409 л.) и Nissan Qashqai (430 л.), но не дотягивает до показатели Volkswagen Tiguan (615 л.).
Читайте также: Peugeot представила «спортивную» модификацию кроссовера 3008
Безопасность
Последний краш-тест Peugeot 3008 дотируется 2016 годом. По результатам испытаний, которые проводила Euro NCAP кроссовер получил наивысшую оценку – пять звезд. Выше всего эксперты оценили уровень безопасности водителя, взрослых пассажиров и детей.
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