Раздел: Авто
Составлен рейтинг надежности подержанных авто
Эксперты компании Consumer Reports собрали новый рейтинг надежности подержанных автомобилей.
Он составлен по отзывам реальных водителей, которые уже имеют опыт владения той или иной машиной, и оценили все ее позитивные и негативные стороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Отметим, что речь идет исключительно о поломках. Другие важные вопросы, такие как расходы на топлива, комфортность и престижность были на втором плане.
10. Toyota 4Runner
Владельцы Toyota 4Runner нередко утверждают, что этот автомобиль недостаточно хорошо управляется, а проходимость стала намного хуже, чем у моделей предыдущих поколений. Тем не менее, прочность и надежность автомобиля выше всяких похвал.
9. Audi Q7
Абсолютно все элементы в этой машине, от двигателя до интерьера и систем безопасности, набрали высокие оценки. Также машина не вызывает нареканий с точки зрения надежности.
8. Chevrolet Cruze
Новый Chevy Cruze хорошо зарекомендовал себя как по экономичности (всего 7,8 л/100 км), так и за удобство и тишину в салоне. А еще эта модель – сама надежная в классе компактных машин.
7. Mercedes-Benz GLC
Любой автомобиль, несущий трехлучевую эмблему Mercedes-Benz, априори просто обязан хорошо себя показать с точки зрения динамики и комфорта. Но далеко не все «мерседесы» последних лет были достаточно надежны. Одно из исключений, среднеразмерный кроссовер GLC, который не только хорошо зарекомендовал себя на тестах, но и стал самой надежной машиной в линейке немецкой компании.
6. Lexus GS
Автомобиль доступен во множестве модификаций: с турбированным двигателем, полным приводом, гибридной силовой установкой. Те, кто ценит комфорт и производительность, не будут разочарованы этим японским роскошным седаном среднего класса.
5. Lexus GX
Среднеразмерный кроссовер Lexus GX построен на той же базе, что и Toyota 4Runner, но этот автомобиль предоставляет своему владельцу намного больше комфорта и опций, ожидаемых от машин премиум-класса. При всем при этом этом, Lexus GX не растерял свои внедорожные способности.
4. Audi Q3
Мощность, управляемость и комфортабельность модели можно считать эталонными. А вот расход топлива оставляет желать лучшего: 10,7 литров на 100 километров. Тем не менее, с точки зрения надежности, Audi Q3 – это лучший кроссовер на рынке.
3. Infiniti Q70
Автомобили Infiniti сложно назвать лидерами продаж, и это несмотря на довольно высокую репутацию бренда и позитивные отзывы владельцев. Автоэксперты по достоинству оценили точную управляемость и отличную силовую установку.
2. Lexus CT 200h
Lexus CT 200h – далеко не самый популярный автомобиль, но, как наиболее доступный в модельной линейке, он весьма привлекателен благодаря экономии топлива. Машина спроектирована на той же основе, что и Toyota Prius предыдущего поколения, и расходует всего 5,6 литров бензина на 100 километров.
Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Видео
1. Toyota Prius
Пока новая модель Hyundai Ioniq Hybrid еще не набрала столь же огромной популярности, Toyota Prius остается самым экономичным «гибридом» с бензиновым двигателем. Расход топлива Prius составляет 4,5 литра на 100 километров, и при этом машина остается номером 1 в рейтинге надежности.
Он составлен по отзывам реальных водителей, которые уже имеют опыт владения той или иной машиной, и оценили все ее позитивные и негативные стороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Отметим, что речь идет исключительно о поломках. Другие важные вопросы, такие как расходы на топлива, комфортность и престижность были на втором плане.
10. Toyota 4Runner
Владельцы Toyota 4Runner нередко утверждают, что этот автомобиль недостаточно хорошо управляется, а проходимость стала намного хуже, чем у моделей предыдущих поколений. Тем не менее, прочность и надежность автомобиля выше всяких похвал.
9. Audi Q7
Абсолютно все элементы в этой машине, от двигателя до интерьера и систем безопасности, набрали высокие оценки. Также машина не вызывает нареканий с точки зрения надежности.
8. Chevrolet Cruze
Новый Chevy Cruze хорошо зарекомендовал себя как по экономичности (всего 7,8 л/100 км), так и за удобство и тишину в салоне. А еще эта модель – сама надежная в классе компактных машин.
7. Mercedes-Benz GLC
Любой автомобиль, несущий трехлучевую эмблему Mercedes-Benz, априори просто обязан хорошо себя показать с точки зрения динамики и комфорта. Но далеко не все «мерседесы» последних лет были достаточно надежны. Одно из исключений, среднеразмерный кроссовер GLC, который не только хорошо зарекомендовал себя на тестах, но и стал самой надежной машиной в линейке немецкой компании.
6. Lexus GS
Автомобиль доступен во множестве модификаций: с турбированным двигателем, полным приводом, гибридной силовой установкой. Те, кто ценит комфорт и производительность, не будут разочарованы этим японским роскошным седаном среднего класса.
5. Lexus GX
Среднеразмерный кроссовер Lexus GX построен на той же базе, что и Toyota 4Runner, но этот автомобиль предоставляет своему владельцу намного больше комфорта и опций, ожидаемых от машин премиум-класса. При всем при этом этом, Lexus GX не растерял свои внедорожные способности.
4. Audi Q3
Мощность, управляемость и комфортабельность модели можно считать эталонными. А вот расход топлива оставляет желать лучшего: 10,7 литров на 100 километров. Тем не менее, с точки зрения надежности, Audi Q3 – это лучший кроссовер на рынке.
3. Infiniti Q70
Автомобили Infiniti сложно назвать лидерами продаж, и это несмотря на довольно высокую репутацию бренда и позитивные отзывы владельцев. Автоэксперты по достоинству оценили точную управляемость и отличную силовую установку.
2. Lexus CT 200h
Lexus CT 200h – далеко не самый популярный автомобиль, но, как наиболее доступный в модельной линейке, он весьма привлекателен благодаря экономии топлива. Машина спроектирована на той же основе, что и Toyota Prius предыдущего поколения, и расходует всего 5,6 литров бензина на 100 километров.
Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Видео
1. Toyota Prius
Пока новая модель Hyundai Ioniq Hybrid еще не набрала столь же огромной популярности, Toyota Prius остается самым экономичным «гибридом» с бензиновым двигателем. Расход топлива Prius составляет 4,5 литра на 100 километров, и при этом машина остается номером 1 в рейтинге надежности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1149
0
Также советуем посмотреть
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
- Хакеры из РФ готовят масштабную атаку против Украины
- Испытание узниками и кадровый сюрприз от президента
- «Бегущая» по пляжу морская звезда развеселила YouTube
- Один честный политик может очистить систему от сотен коррупционеров
- Силы ООС на Донбассе понесли потери
- Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
- Жительницу США оштрафовали за низкую скорость
- Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
Оставьте свой комментарий