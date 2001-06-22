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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг надежности подержанных авто

Составлен рейтинг надежности подержанных автоЭксперты компании Consumer Reports собрали новый рейтинг надежности подержанных автомобилей.

Он составлен по отзывам реальных водителей, которые уже имеют опыт владения той или иной машиной, и оценили все ее позитивные и негативные стороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Отметим, что речь идет исключительно о поломках. Другие важные вопросы, такие как расходы на топлива, комфортность и престижность были на втором плане.

10. Toyota 4Runner
Владельцы Toyota 4Runner нередко утверждают, что этот автомобиль недостаточно хорошо управляется, а проходимость стала намного хуже, чем у моделей предыдущих поколений. Тем не менее, прочность и надежность автомобиля выше всяких похвал.

9. Audi Q7
Абсолютно все элементы в этой машине, от двигателя до интерьера и систем безопасности, набрали высокие оценки. Также машина не вызывает нареканий с точки зрения надежности.

8. Chevrolet Cruze
Новый Chevy Cruze хорошо зарекомендовал себя как по экономичности (всего 7,8 л/100 км), так и за удобство и тишину в салоне. А еще эта модель – сама надежная в классе компактных машин.

7. Mercedes-Benz GLC
Любой автомобиль, несущий трехлучевую эмблему Mercedes-Benz, априори просто обязан хорошо себя показать с точки зрения динамики и комфорта. Но далеко не все «мерседесы» последних лет были достаточно надежны. Одно из исключений, среднеразмерный кроссовер GLC, который не только хорошо зарекомендовал себя на тестах, но и стал самой надежной машиной в линейке немецкой компании.

6. Lexus GS
Автомобиль доступен во множестве модификаций: с турбированным двигателем, полным приводом, гибридной силовой установкой. Те, кто ценит комфорт и производительность, не будут разочарованы этим японским роскошным седаном среднего класса.

5. Lexus GX
Среднеразмерный кроссовер Lexus GX построен на той же базе, что и Toyota 4Runner, но этот автомобиль предоставляет своему владельцу намного больше комфорта и опций, ожидаемых от машин премиум-класса. При всем при этом этом, Lexus GX не растерял свои внедорожные способности.

4. Audi Q3
Мощность, управляемость и комфортабельность модели можно считать эталонными. А вот расход топлива оставляет желать лучшего: 10,7 литров на 100 километров. Тем не менее, с точки зрения надежности, Audi Q3 – это лучший кроссовер на рынке.

3. Infiniti Q70
Автомобили Infiniti сложно назвать лидерами продаж, и это несмотря на довольно высокую репутацию бренда и позитивные отзывы владельцев. Автоэксперты по достоинству оценили точную управляемость и отличную силовую установку.

2. Lexus CT 200h
Lexus CT 200h – далеко не самый популярный автомобиль, но, как наиболее доступный в модельной линейке, он весьма привлекателен благодаря экономии топлива. Машина спроектирована на той же основе, что и Toyota Prius предыдущего поколения, и расходует всего 5,6 литров бензина на 100 километров.

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1. Toyota Prius
Пока новая модель Hyundai Ioniq Hybrid еще не набрала столь же огромной популярности, Toyota Prius остается самым экономичным «гибридом» с бензиновым двигателем. Расход топлива Prius составляет 4,5 литра на 100 километров, и при этом машина остается номером 1 в рейтинге надежности.
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 Теги: рейтинг, авто, надежность

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Сегодня, 11:50 » Автор: Алена Шимко
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