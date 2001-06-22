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Раздел: Авто  
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В Tesla рассказали об обновлениях линейки Model

В Tesla рассказали об обновлениях линейки ModelКак стало известно, начиная с первого июля клиенты, оформившие заказ на Tesla Model S, Model X или Model 3 получат сразу два варианта интернет-пакета: Standard Connectivity и Premium Connectivity.

Первый будет доступен абсолютно бесплатно, а последний – за небольшую оплату, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.Today.

Оба пакета разделят между собой возможности, предоставленные для клиентов американской компании.

Отмечается, все транспортные средства, приобретенные до первого числа следующего месяца в стандартной комплектации получат Premium package на все время использования автомобиля.

Standard Connectivity предоставит водителям доступ к навигации, обновлению информации о модели и данных, касающихся свободных зарядных станций Supercharger, остальное будет предоставлено пакетом Premium Connectivity.

Иными словами, все функции, необходимые для нормального существования и путешествий будут предоставлены, в то время как возможности, потребляющие достаточно много сетевого трафика, станут платными.

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Стоимость опционального пакета будет достаточно символической – примерно 100 долларов в год.
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 Теги: Tesla, Model, обновление

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Сегодня, 13:26 » Автор: Алена Шимко
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