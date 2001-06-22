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Раздел: Авто  
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BMW разработал специальную версию седана Alpina B7

BMW разработал специальную версию седана Alpina B7BMW разработал специальную версию высокопроизводительного седана Alpina B7 — Exclusive Edition.

Её выпустят в количестве всего 21 экземпляров, и все их продадут в Канаде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Alpina B7 Exclusive Edition будет предлагаться покупателям в трех цветах кузова. На каждый цвет придется по семь экземпляров этой спецверсии.

Решетка радиатора черного цвета. Такого же черного цвета хромированная отделка и 21-дюймовые колесные диски с высокопроизводительными шинами. Автомобиль также получил спортивную выхлопную систему Alpina.

Салон отделан премиальной черной кожей. В нем есть рулевое колесо Alpina, уникальные напольные коврики, специальные подголовники, и т.д. В целом салон очень стильный и роскошный.

Под капотом находится 4,4 л твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 л.с. и 799 Нм кр.м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 312 км/ч.

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Продажи Alpina B7 Exclusive Edition начнутся в следующем месяце. Эта спецверсия разработана только для Канады. Сколько она будет стоить – пока не известно, но Alpina B7 2018 можно купить за 158 500 долларов.
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 Теги: BMW, Alpina B7, спецверсия

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Сегодня, 14:51 » Автор: Алена Шимко
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