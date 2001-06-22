Раздел: Авто
BMW разработал специальную версию седана Alpina B7
BMW разработал специальную версию высокопроизводительного седана Alpina B7 — Exclusive Edition.
Её выпустят в количестве всего 21 экземпляров, и все их продадут в Канаде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Alpina B7 Exclusive Edition будет предлагаться покупателям в трех цветах кузова. На каждый цвет придется по семь экземпляров этой спецверсии.
Решетка радиатора черного цвета. Такого же черного цвета хромированная отделка и 21-дюймовые колесные диски с высокопроизводительными шинами. Автомобиль также получил спортивную выхлопную систему Alpina.
Салон отделан премиальной черной кожей. В нем есть рулевое колесо Alpina, уникальные напольные коврики, специальные подголовники, и т.д. В целом салон очень стильный и роскошный.
Под капотом находится 4,4 л твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 л.с. и 799 Нм кр.м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 312 км/ч.
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Продажи Alpina B7 Exclusive Edition начнутся в следующем месяце. Эта спецверсия разработана только для Канады. Сколько она будет стоить – пока не известно, но Alpina B7 2018 можно купить за 158 500 долларов.
Её выпустят в количестве всего 21 экземпляров, и все их продадут в Канаде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Alpina B7 Exclusive Edition будет предлагаться покупателям в трех цветах кузова. На каждый цвет придется по семь экземпляров этой спецверсии.
Решетка радиатора черного цвета. Такого же черного цвета хромированная отделка и 21-дюймовые колесные диски с высокопроизводительными шинами. Автомобиль также получил спортивную выхлопную систему Alpina.
Салон отделан премиальной черной кожей. В нем есть рулевое колесо Alpina, уникальные напольные коврики, специальные подголовники, и т.д. В целом салон очень стильный и роскошный.
Под капотом находится 4,4 л твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 л.с. и 799 Нм кр.м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 312 км/ч.
Читайте также: Маск разработал первую гоночную Tesla
Продажи Alpina B7 Exclusive Edition начнутся в следующем месяце. Эта спецверсия разработана только для Канады. Сколько она будет стоить – пока не известно, но Alpina B7 2018 можно купить за 158 500 долларов.
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