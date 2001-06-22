Раздел: Авто
В Jaguar рассказали о будущих разработках
Представители крупнейшего автомобилестроителя Великобритании Jaguar Land Rover отмечают падение спроса на дизельные и бензиновые авто и считают, что будущее за электромобилями.
Первое о чем заговорил британский производитель - это инвестиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
В частность речь идет о колоссальных капиталовложениях в размере 18 млрд долларов, которые в течение трех ближайших лет будут направлены на новые продукты и продвижение инновационных технологий.
Несмотря на то, что пока модельный ряд электромобилей компании из Ковентри немногочисленный, Jaguar усиленно над этим работает.
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Уже презентован первый серийный автомобиль i-Race, которая высоко оценена мировыми экспертами и помимо прочего будет иметь свою команду и специальную гоночную серию Jaguar I-Pace eTrophy для участия в Formula E.
Первое о чем заговорил британский производитель - это инвестиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.
В частность речь идет о колоссальных капиталовложениях в размере 18 млрд долларов, которые в течение трех ближайших лет будут направлены на новые продукты и продвижение инновационных технологий.
Несмотря на то, что пока модельный ряд электромобилей компании из Ковентри немногочисленный, Jaguar усиленно над этим работает.
Читайте также: Первые изображения «заряженного» седана Jaguar XF SVR
Уже презентован первый серийный автомобиль i-Race, которая высоко оценена мировыми экспертами и помимо прочего будет иметь свою команду и специальную гоночную серию Jaguar I-Pace eTrophy для участия в Formula E.
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