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Раздел: Авто  
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В Jaguar рассказали о будущих разработках

В Jaguar рассказали о будущих разработкахПредставители крупнейшего автомобилестроителя Великобритании Jaguar Land Rover отмечают падение спроса на дизельные и бензиновые авто и считают, что будущее за электромобилями.

Первое о чем заговорил британский производитель - это инвестиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

В частность речь идет о колоссальных капиталовложениях в размере 18 млрд долларов, которые в течение трех ближайших лет будут направлены на новые продукты и продвижение инновационных технологий.

Несмотря на то, что пока модельный ряд электромобилей компании из Ковентри немногочисленный, Jaguar усиленно над этим работает.

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Уже презентован первый серийный автомобиль i-Race, которая высоко оценена мировыми экспертами и помимо прочего будет иметь свою команду и специальную гоночную серию Jaguar I-Pace eTrophy для участия в Formula E.
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 Теги: Jaguar, инвестиции, электрокары

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Сегодня, 16:47 » Автор: Алена Шимко
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