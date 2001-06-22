» » Toyota официально представила полностью новый Crown
Раздел: Авто  
+1

Toyota официально представила полностью новый Crown

Toyota официально представила полностью новый CrownToyota говорит об «отличной управляемости», благодаря тестированию на трассе в Нюрбургринге.

Японская компания заявляет, что новая Crown — первый в мире автомобиль, оснащенный стандартным модулем передачи данных, предлагающим 24/7 услуги связи и данные об автомобиле в реальном времени, а также ориентированный на безопасность, удобство и комфорт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.

Crown, в основе которого лежит архитектура TNGA, поставляется с многорычажной подвеской (спереди и сзади) и в нескольких версиях с задним и полным приводом.

«Наследуя страсть с первых дней существования компании, когда рождалось первое поколение Crown, я хотел, чтобы мир увидел «японские мозги и силу», которые были задействованы в разработке этого автомобиля», — сказал Акира Акияма, главный инженер, отвечающий за развитие.

«Именно этим духом мы способствовали развитию. Я чувствую, что новая Crown — это автомобиль, который перехватит ваше дыхание в каждом аспекте, включая дизайн, вождение и связанные технологии».

Toyota Crown будет предложен в трех вариантах оснащения: 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем (241 лошадиная сила и 350 Нм крутящего момента), соединенным с восьмиступенчатой автоматической передач, и двух гибридных версиях. Первая использует 2,5-литровый бензиновый двигатель, предлагающий 222 лошадиных сил, а вторая — 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей в 294 лошадиных сил и электрический агрегат мощностью 177 лошадиных сил. Последняя доступна только с задним приводом.

Внутри Toyota Crown располагается новейшая панель приборов, включающая восьмидюймовый дисплей, расположенный сверху, и семидюймовый экран, находящийся ближе к водителю. Все модели поставляются с системой Drive Mode Select (предлагает три режима вождения), при этом для версии RS предоставляется дополнительный режим Custom, который можно настроить в зависимости от предпочтений владельца автомобиля.

Читайте также: В Японии начали производство новой версии Toyota Crown‍

Новая Crown также оснащена стандартным пакетом Toyota Safety Sense, включающим систему предупреждения о столкновениях с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз контроль, систему удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков и другие функции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota, Crown

Загрузка...
‡агрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
     283
     0

Похожие новости по теме

Toyota презентовала уникальный седан Crown Toyota презентовала уникальный седан Crown

Японская компания заявляет, что новая Crown – первый в мире автомобиль, оснащенный стандартным модулем передачи данных, предлагающим 24/7 услуги связи и данные об автомобиле в реальном времени, а также ориентированный на безопасность, удобство и комфорт.

Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль

Седан новой генерации будет продаваться в двух вариантах.

В Японии начали производство новой версии Toyota Crown‍ В Японии начали производство новой версии Toyota Crown‍

Новый Toyota Crown‍-2019 встал на конвейер на японском заводе марки.

Новая Toyota Crown получает спортивное «обмундирование» Modellista Новая Toyota Crown получает спортивное «обмундирование» Modellista

Toyota Crown получила тюнинг-преобразования от Modellista. Затронули только стилистику.

Toyota обновила большой седан Crown Toyota обновила большой седан Crown

Японцы обновили представительский седан Crown.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх