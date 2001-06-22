Toyota официально представила полностью новый Crown

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Японская компания заявляет, что новая Crown – первый в мире автомобиль, оснащенный стандартным модулем передачи данных, предлагающим 24/7 услуги связи и данные об автомобиле в реальном времени, а также ориентированный на безопасность, удобство и комфорт.